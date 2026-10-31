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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Этот сорт яблок выделяется среди других: какую пользу таит его кожура

Яблоки могут отличаться не только вкусом, но и количеством полезных веществ. Специалисты объяснили, почему тёмно-красные плоды заслуживают особого внимания.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Какие яблоки самые полезные — сорт с высоким содержанием антиоксидантов

Какие яблоки самые полезные — сорт с высоким содержанием антиоксидантов / © unsplash.com

Яблоки разных сортов отличаются не только вкусом и цветом, но и содержанием полезных веществ. Особенно богатыми антоцианами могут быть плоды с темно-красной кожицей. Среди таких сортов выделяется Red Delicious.

Об этом пишет венгерское издание Egészség Kalauz.

Какой сорт яблок богат антиоксидантами

Сорт Red Delicious отличается насыщенным красным цветом и высокой концентрацией антоцианов. Это природные растительные пигменты, которые придают плодам красные, фиолетовые и синие оттенки и обладают антиоксидантными свойствами.

Согласно данным химических анализов, содержание антоцианов зависит от интенсивности окраски кожицы. Как правило, чем темнее её красный оттенок, тем больше этих соединений она содержит.

В частности, сорт «Red Delicious» может превосходить популярные сорта по концентрации антоцианов. В то же время это не означает, что он полезнее по всем показателям.

На пищевую ценность яблок влияют также условия выращивания, погода, степень зрелости и особенности хранения.

Чем полезны антоцианы

Антоцианы относятся к полифенолам — природным растительным соединениям, обладающим антиоксидантными свойствами.

Антоцианы относятся к полифенолам — растительным соединениям, которые изучаются в связи с их потенциальным положительным воздействием на организм.

В частности, они могут способствовать:

  • Защита сердца и сосудов. Полифенолы могут влиять на процессы окисления холестерина и поддерживать здоровье сосудов.

  • Снижению воспалительных процессов. Некоторые соединения обладают противовоспалительными свойствами.

  • Защита клеток. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы.

  • Регулированию уровня сахара в крови. Отдельные полифенолы могут положительно влиять на обмен глюкозы.

Однако результаты лабораторных исследований не всегда подтверждают аналогичный эффект у людей. В частности, систематический обзор 2024 года показал многообещающие результаты в отношении влияния яблочных полифенолов на метаболическое здоровье, однако окончательных выводов обо всех их преимуществах пока нет.

Как лучше есть яблоки

Значительная часть антоцианов и других полифенолов содержится в кожуре яблок. Поэтому специалисты рекомендуют тщательно промывать плоды под проточной водой и, по возможности, употреблять их в пищу не очищенными.

В то же время мякоть также обладает питательной ценностью. В частности, яблоки содержат пектин — разновидность клетчатки, которая способствует нормальному пищеварению и может поддерживать кишечный микробиом.

Лучше всего отдавать предпочтение цельным фруктам, ведь яблочный сок, как правило, содержит значительно меньше клетчатки. Запеченные яблоки и компоты также можно включать в рацион, хотя термическая обработка может снижать количество некоторых полезных веществ.

Несмотря на высокое содержание антоцианов в сорте «Red Delicious», специалисты отмечают, что разнообразие фруктов в рационе важнее, чем выбор одного сорта. Именно поэтому не стоит оценивать пользу яблок только по цвету их кожуры.

Напомним, что с возрастом риск развития остеопороза и переломов возрастает, поэтому питание играет всё более важную роль. Диетологи рассказали, какие 10 продуктов стоит включить в рацион для укрепления костей.

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