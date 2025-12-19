Этот странный тренд помогает преодолеть бессонницу

Душ в темноте / © pexels.com

Миллионы людей в мире страдают от бессонницы, но решение может быть проще, чем кажется. Новый вирусный тренд — душ в темноте — стал настоящим открытием для тех, кто стремится расслабиться и быстро заснуть без лекарств.

Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты по изучению сна уже длительное время советуют придерживаться простых правил в борьбе с бессонницей: отказываться от использования гаджетов перед сном, уменьшать потребление кофеина и придерживаться стабильного графика отхода ко сну и пробуждения.

В то же время теперь эксперты обращают внимание еще на один возможный фактор — теплый душ в темноте или с минимальным освещением. Этот подход, недавно ставший вирусным в соцсетях, может положительно влиять на качество ночного отдыха.

Медицинские специалисты признают, что пока не могут однозначно объяснить механизм действия такого эффекта. Впрочем, существует предположение, что приглушенный свет служит сигналом для организма перейти в режим расслабления, что помогает быстрее заснуть.

«Исследования показали, что теплый душ или ванна перед сном могут улучшить качество сна и сократить время засыпания. Вероятно, это связано с влиянием теплой воды на снижение температуры тела — а это ключевой сигнал для начала сна. Принятие душа с приглушенным светом также может сигнализировать организму, что пришло время отдыха, ведь слабое освещение способствует выделению одного из главных гормонов сна — мелатонина. Это помогает успокоиться и „переключиться“ перед сном, что облегчает засыпание. Спокойная музыка также может успокоить разум, хотя для некоторых сам звук воды является достаточно расслабляющим», — рассказала консультант из медицины сна Королевской больницы Бромптона доктор Элли Гаре.

«Душ в приглушенном свете сам по себе не решит серьезные или хронические проблемы со сном, но может стать полезной частью успокаивающего вечернего ритуала», — добавила клинический руководитель направления лечения бессонницы в Boots Online Doctor доктор Клэр Румс.

Практика принятия душа в темноте уже много лет пользуется популярностью среди приверженцев wellness-направлений, которые убеждены, что она помогает «очистить энергетические остатки дня и подготовиться к ночи, отдыху или близости».

В последнее время эта привычка активно распространяется и в соцсетях, где пользователи охотно делятся собственным положительным опытом.

«Один из способов, как я перезагружаю свою нервную систему, будучи мамой в декрете, — это душ в темноте», — сказала автор одного из видео в TikTok, которое набрало более 12 тыс. просмотров.

В другом ролике пользовательница призналась, что она «зависима от душа в темноте».

По информации Sleep Foundation, в среднем человеку нужно от 10 до 20 мин. чтобы заснуть после выключения света.

К слову, метаанализ 30 исследований с участием 2500 человек доказал, что высокоинтенсивная йога до 30 мин. дважды в неделю улучшает сон значительно эффективнее, чем ходьба, бег или силовые упражнения. Ученые установили, что положительный эффект наступает уже через 8 — 10 недель благодаря активации парасимпатической нервной системы через контроль дыхания и физическую нагрузку.