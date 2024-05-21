Этот суп укрепляет зубы и кости, замедляет старение: особенно полезен людям за 50

Такое блюдо способно укрепить костную и соединительную ткани, улучшить состояние кожи и волос, уменьшить отеки на теле.

Суп, приготовленный на бульоне из мясных косточек, очень полезен, вкусен и питателен. Он повышает иммунитет, омолаживает, укрепляет кости и соединительные ткани, делает кожу эластичной, а волосы крепкими и сияющими. А все потому, что бульон на костях содержит очень полезное соединение для нашего организма – коллаген. Рассказываем, какая польза бульона, что такое коллаген, какова его роль для нашего здоровья, ссылаясь на польский ресурс Przyslijprzepis.

Что такое коллаген и на что он влияет в организме человека

Коллаген – это один из самых ценных белков для нашего организма. Поскольку он является строительным материалом для мышц, костей, соединительных тканей, кожи, волос, сухожилий и связок. Коллаген также есть в роговице глаза, зубах и кровеносных сосудах, поэтому прямо влияет на состояние практически всех систем организма. С годами выработка коллагена в нашем организме значительно замедляется, поэтому кости становятся хрупкими, начинают выпадать волосы, на коже появляются морщинки. Процесс замедления начинается уже после 40 лет, а после 60 выработка коллагена вообще прекращается.

Что влияет на уменьшение количества коллагена в нашем организме:

гормональные сбои;

пребывание на солнце без УФ-защиты;

повышенный сахар в крови и избыток соли в организме;

плохие привычки;

постоянные стрессы, усталость и перенапряжение.

Чем полезен бульон на костях для здоровья человека

Коллагеновый бульон на костях – очень вкусное средство от проблем со здоровьем, которые являются причиной замедления выработки белка. Суп, сваренный на таком бульоне, помогает замедлить старение, разгладить морщины, укрепить кости, мышцы, зубы, волосы и кожу.

Какие полезные соединения и минералы содержат бульон:

Глютамин – это соединение, улучшающее эластичность и подвижность суставов.

Гиаулороновая кислота, улучшает состояние кожи и подвижность суставов, уменьшает боль и отеки на теле.

Сера, кальций и фосфор, являющиеся укрепляющими минералами для тканей организма.

Поэтому суп на мясных костях крайне необходим людям зрелого возраста, чтобы оставаться молодыми и здоровыми подольше. Регулярное употребление бульона обеспечит крепкость костей и суставов, эластичность сосудов, кожи и волос, а также уменьшит отеки на теле и защитит от вирусных заболеваний.

Читайте также:

Какие части курицы нельзя брать для супа: они невкусны и опасны для здоровья

Правильно ли вы это делаете: дерматологиня рассказала, как наносить крем под глаза

Шашлык из этого мяса считается самым вкусным и полезным для здоровья