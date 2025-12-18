Этот "суперфрукт" запускает молекулу молодости – сейчас его сезон

Гранат / © Associated Press

Употребление граната запускает в организме процессы, замедляющие старение.

Об этом пишет Science Daily.

До недавнего времени было недостаточно научных доказательств омолаживающего эффекта гранатового сока, однако ученые впервые раскрыли механизм, который может позволить использовать гранат для замедления старения. Особые молекулы, содержащиеся во фрукте, трансформируются под влиянием кишечной микрофлоры в вещество, защищающее клетки от одной из основных причин возрастных изменений.

Гранат не содержит готовой «молекулы молодости», но его соединения способны превращаться кишечными бактериями в уролитин А — вещество, которое активирует митофагию. Это процесс естественной уборки старых или поврежденных митохондрий, от которого зависит сила мышц, состояние тканей и даже риск возрастных болезней. Проблема в том, что разные люди производят уролитин А по-разному.

Ученые предполагают, что пищевые молекулы способны выполнять роль, с которой фармакология долго не справлялась.

Кроме того, фрукт содержит множество антиоксидантов, благодаря которым снижается риск развития воспалительных процессов и диабета. Они повышают защитную функцию кожи и стимулируют выработку коллагена.

