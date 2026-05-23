Этот суперфуд помогает снизить давление — он есть у каждого на кухне.

Лечебные свойства чеснока были известны людям тысячи лет тому назад. Однако сейчас эти свойства получили научное подтверждение.

Об этом пишет verywellhealt.

Чеснок действительно имеет двоякие свойства: он может снижать давление и защищать сосуды, но одновременно вызывать побочные эффекты и быть опасным для отдельных групп людей.

Активное соединение алицина образуется после измельчения зубчика и способствует расширению сосудов, улучшает кровообращение и влияет на механизмы регуляции артериального давления.

«С гипертонической болезнью давление нужно постоянно контролировать. Если показатели со временем возрастают, то дозировку препаратов тоже нужно повышать. А с помощью чеснока можно удерживать давление на более или менее стабильном уровне», — объяснили эксперты.

К чесночной профилактике и лечению гипертонии можно применять только после консультаций с врачами, поскольку чеснок обладает способностью разжижать кровь и взаимодействовать в организме с медицинскими препаратами.

Однако чеснок, как лечебное, а не профилактическое натуральное средство, отмечают диетологи и кардиологи, может быть только приложением, а не заменителем медикаментозного лечения.

