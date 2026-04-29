Этот тип боли может быть признаком рака: предупреждение онколога

Боль в спине

Постоянная ноющая боль в спине, которую люди часто объясняют переутомлением, неудобной позой или растяжением мышц, в некоторых случаях может свидетельствовать о раке поджелудочной железы. Медики предостерегают: не стоит игнорировать этот симптом, ведь болезнь нередко диагностируют уже на запущенных стадиях.

Об этом сообщило издание Mirror.

Медицинский директор Центра протонной терапии доктор Иржи Кубес объяснил, что рак поджелудочной железы трудно обнаружить на раннем этапе, поскольку его симптомы часто малозаметны и появляются постепенно. Одним из самых распространенных сигналов, который пациенты часто недооценивают, является постоянная или тупая боль в верхней части живота или спине, которая не исчезает.

Поджелудочная железа находится глубоко в брюшной полости вблизи позвоночника. Поэтому боль может отдавать именно в спину, а не в живот, поэтому ее нередко воспринимают как следствие физической нагрузки или проблем с мышцами. Особое внимание следует обратить на боль, которая длится долго и не связана с движением или физической активностью.

Среди других симптомов, которые люди часто не замечают, — необъяснимая потеря веса, постоянная усталость, снижение аппетита, желтуха и проблемы с пищеварением. Из-за того, что эти признаки могут напоминать менее серьезные заболевания, пациенты нередко откладывают визит к врачу.

В Великобритании рак поджелудочной железы становится все более распространенным: за последнее десятилетие уровень заболеваемости вырос примерно на 8%. Ежегодно там диагностируют около 10 500 новых случаев, и, по прогнозам, эта болезнь может стать одной из главных причин смертности от рака.

Эксперты отмечают: хотя боль в спине чаще всего не связана с раком, необычные или длительные симптомы нельзя оставлять без внимания.

