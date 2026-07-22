Этот "укроп" вас может убить: украинцев предупредили о распространении смертельно опасного растения

Борщевик / © Pixabay

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Борщевик, который многие воспринимают как обычное дикорастущее растение, может представлять серьезную опасность для здоровья. Украинец решил продемонстрировать последствия контакта с соком растения на собственном примере и наконец оказался под наблюдением врачей с масштабными ожогами.

О своей истории мужчина рассказал в Tik-Tok.

Мужчина рассказал, что хотел показать людям, которые впервые слышат о борщевике, насколько опасен может быть контакт с его соком. По его словам, уже через несколько часов после контакта на коже начали появляться волдыри, после чего он обратился в ожоговое отделение в Ужгороде.

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«Меня сразу хотели госпитализировать, но я написал отказ. С условием, что буду приходить на перевязки каждый день», — рассказал он.

Мужчина отметил, что уже в первую ночь пораженный участок руки коснулся живота, из-за чего ожоги появились и на других частях тела. По его словам, всего было поражено около 20% поверхности кожи.

Самым тяжелым испытанием, как он говорит, была не боль, а сильный зуд, который длился много дней и мешал спать.

Чем завершилось лечение

Из-за значительной площади поражения врачи назначили антибиотики, чтобы предотвратить развитие инфекционных осложнений. Мужчина также сообщил, что из-за состояния кожи смог нормально помыться примерно через десять дней после получения ожогов.

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Несмотря на тяжелые последствия, по его словам, большинство рубцов со временем почти исчезли.

Автор видео подчеркнул, что борщевик продолжает активно распространяться в Украине, особенно в западных областях.

Он также обратил внимание, что согласно законодательству ответственность за борьбу с инвазионными видами растений возлагается на органы местного самоуправления и владельцев земельных участков.

В то же время мужчина призвал украинцев быть осторожными, не касаться борщевика голыми руками и недооценивать опасность этого растения, ведь даже короткий контакт с его соком может привести к тяжелым ожогам.

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Напомним, шелушение кожи после солнечного ожога — это процесс отмирания поврежденных клеток, а не превращение в загар. Отшелушивание ожога до полного заживления повышает риск инфекций, рубцов, неровного тона кожи и дальнейшего повреждения УФ. Ожоги могут приводить к волдырям, преждевременному старению и раку кожи. Эксперты рекомендуют использовать увлажнение (алоэ), избегать отшелушивания и всегда защищать кожу кремом SPF 30+, одеждой и избегая солнца в пиковые часы.

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