Этот зеленый продукт лучше всего сжигает жир на животе: как похудеть без жестких диет

Как сжечь жир на животе / © www.freepik.com/free-photo

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Хотите избавиться от жира на животе без изнурительных тренировок и жестких ограничений в питании? Диетологи советуют обратить внимание на простой, но очень эффективный продукт — шпинат. Его зеленые листья содержат уникальные вещества, которые активизируют естественные механизмы похудения и борятся с висцеральным жиром. Об этом пишет ресурс radioclub.ua.

Почему жир на животе особенно опасен

Жировые отложения в области живота — это не только вопрос эстетики. Висцеральный жир, который располагается вокруг внутренних органов, существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, воспалительных процессов и метаболических нарушений.

Избавиться от него — задача не из легких. Но шпинат может оказаться естественной поддержкой в этой борьбе.

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Какая польза шпината для похудения

Уменьшает воспаление и объем талии. Шпинат богат каротиноидами — лютеином и зеаксантином. Они провоцируют процессы сжигания жира и сразу понижают уровень внутреннего воспаления. Исследования доказывают: чем больше каротиноидов в крови, тем меньше талия. Контролирует аппетит. Благодаря тилакоидам, специальным компонентам, насыщенным хлорофиллом, шпинат снижает уровень грелина — гормона голода и стимулирует гормоны сытости. Участники исследований, употреблявших напитки с тилакоидами, похудели на 5 кг за 12 недель, не меняя своего образа жизни. Придает длительное чувство сытости. Вареный шпинат — это мощный источник клетчатки. Одна порция, около 1 чашки, содержит до 4 г клетчатки, а это почти 14% суточной нормы. Такая клетчатка улучшает пищеварение, сдерживает резкие колебания сахара, снижает холестерин, подавляет аппетит.

Как лучше употреблять шпинат

Шпинат обладает нейтральным мягким вкусом, поэтому прекрасно сочетается как с овощами, так и с белковыми продуктами. Добавляйте его:

в салаты и смузи,

в омлеты, рагу и супы,

даже в выпечку — блины, киш, бисквиты.

Кому шпинат противопоказан

Шпинат содержит щавелевую кислоту, которая может быть вредной при определенных заболеваниях:

мочекаменной болезни;

нарушении работы почек;

подагры;

гипертиреоза (повышенная функция щитовидной железы);

обострении хронических заболеваний ЖКТ.