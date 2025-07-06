ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
1106
Время на прочтение
2 мин

Этот зеленый продукт лучше всего сжигает жир на животе: как похудеть без жестких диет

Жировые отложения в области живота очень опасны для здоровья, и вот почему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как сжечь жир на животе

Как сжечь жир на животе / © www.freepik.com/free-photo

Хотите избавиться от жира на животе без изнурительных тренировок и жестких ограничений в питании? Диетологи советуют обратить внимание на простой, но очень эффективный продукт — шпинат. Его зеленые листья содержат уникальные вещества, которые активизируют естественные механизмы похудения и борятся с висцеральным жиром. Об этом пишет ресурс radioclub.ua.

Почему жир на животе особенно опасен

Жировые отложения в области живота — это не только вопрос эстетики. Висцеральный жир, который располагается вокруг внутренних органов, существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, воспалительных процессов и метаболических нарушений.

Избавиться от него — задача не из легких. Но шпинат может оказаться естественной поддержкой в этой борьбе.

Какая польза шпината для похудения

  1. Уменьшает воспаление и объем талии. Шпинат богат каротиноидами — лютеином и зеаксантином. Они провоцируют процессы сжигания жира и сразу понижают уровень внутреннего воспаления. Исследования доказывают: чем больше каротиноидов в крови, тем меньше талия.

  2. Контролирует аппетит. Благодаря тилакоидам, специальным компонентам, насыщенным хлорофиллом, шпинат снижает уровень грелина — гормона голода и стимулирует гормоны сытости. Участники исследований, употреблявших напитки с тилакоидами, похудели на 5 кг за 12 недель, не меняя своего образа жизни.

  3. Придает длительное чувство сытости. Вареный шпинат — это мощный источник клетчатки. Одна порция, около 1 чашки, содержит до 4 г клетчатки, а это почти 14% суточной нормы. Такая клетчатка улучшает пищеварение, сдерживает резкие колебания сахара, снижает холестерин, подавляет аппетит.

Как лучше употреблять шпинат

Шпинат обладает нейтральным мягким вкусом, поэтому прекрасно сочетается как с овощами, так и с белковыми продуктами. Добавляйте его:

  • в салаты и смузи,

  • в омлеты, рагу и супы,

  • даже в выпечку — блины, киш, бисквиты.

Кому шпинат противопоказан

Шпинат содержит щавелевую кислоту, которая может быть вредной при определенных заболеваниях:

  • мочекаменной болезни;

  • нарушении работы почек;

  • подагры;

  • гипертиреоза (повышенная функция щитовидной железы);

  • обострении хронических заболеваний ЖКТ.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1106
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie