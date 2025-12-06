Этот зимний фрукт нужно есть в определенное время суток — и вот почему

Киви / © Pixabay

Реклама

Витаминный киви, который чаще всего активно покупаем и едим зимой, положительно влияет на наше здоровье. Нутрициологи любят включать его в рацион худеющих.

Но нужно знать нюансы, связанные с киви, пишет verywellhealth.

Употребление киви утром может укрепить иммунную систему и помочь чувствовать себя лучше. Он также является быстрым источником энергии и увлажнения — идеально подходит для начала дня или после утренней тренировки.

Реклама

Согласно данным MDPI, киви богаты пищевыми волокнами, которые способствуют здоровому пищеварению. Они также содержат актинидин — фермент, который может помочь расщеплять различные животные белки и глютен, что полезно при проблемах с пищеварением.

Употребление двух киви перед сном может способствовать более быстрому засыпанию, уменьшать ночные пробуждения и увеличивать общую продолжительность сна. Этот полезный эффект объясняется содержанием серотонина и антиоксидантов во фрукте.

Серотонин — нейромедиатор, помогающий регулировать сон. Поэтому употребление киви примерно за час до сна может улучшить качество сна.

Чем еще полезен киви

Киви считается одним из наиболее диетических продуктов и содержит массу полезных веществ, необходимых для здорового функционирования организма. Он поддерживает иммунитет, оказывает профилактическое действие при простудных заболеваниях и очень полезен не только взрослым, но и детям.

Реклама

Кроме того, киви богат другими витаминами и микроэлементами: В1, В2, РР, В6, В12, А, Е, К1, D, а также бета-каротин, клетчатку, магний, калий, кальций, флавоноиды, пектины, энзимы, фосфор, марганец, железо, цинк, цинк фруктовые и органические кислоты.

Если вы хотите, чтобы киви оставался сочным и вкусным подольше, существует несколько простых секретов, которые помогут сохранить его свежесть и ценные витамины. Больше об этом читайте в новости.