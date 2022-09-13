Категория
Здоровье
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эту операцию она ждала всю жизнь: во Львове американский хирург удалил опухоль на губе 17-летней девушке

Дата публикации
Просмотры
542
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эту операцию она ждала всю жизнь: во Львове американский хирург удалил опухоль на губе 17-летней девушке

Первое медицинское объединение Львова

17-летняя Наталья из Винницы родилась с опухолью, которая деформировала нижнюю губу.

Во Львов прибыл челюстно-лицевой хирург Стив Ортен прооперировал девушку из Винницы. Новообразование на нижней губе мешало ей и заставляло скрываться от людей.

Об этом сообщили специалисты Первого медицинского объединения Львова.

"Наталья постоянно ловила на себе взгляды прохожих. Но благодаря приезду коллег из США — челюстно-лицевому хирургу Стиву Ортену и пластическому хирургу Крейгу Хобару это навсегда изменится", — добавили медики.

©

Во время этого визита хирурги удалили новообразование и убавили мягкие ткани нижней губы Натали, сформировав их до обычного вида. Девушка верит, что устранение врожденных дефектов поможет ей начать новую жизнь.

©

"Желаем Наталье от всей нашей команды врачей более быстрого выздоровления и осуществления всех мечтаний", — написали специалисты.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
542
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация