Эту операцию она ждала всю жизнь: во Львове американский хирург удалил опухоль на губе 17-летней девушке

17-летняя Наталья из Винницы родилась с опухолью, которая деформировала нижнюю губу.

Во Львов прибыл челюстно-лицевой хирург Стив Ортен прооперировал девушку из Винницы. Новообразование на нижней губе мешало ей и заставляло скрываться от людей.

Об этом сообщили специалисты Первого медицинского объединения Львова.

"Наталья постоянно ловила на себе взгляды прохожих. Но благодаря приезду коллег из США — челюстно-лицевому хирургу Стиву Ортену и пластическому хирургу Крейгу Хобару это навсегда изменится", — добавили медики.

Во время этого визита хирурги удалили новообразование и убавили мягкие ткани нижней губы Натали, сформировав их до обычного вида. Девушка верит, что устранение врожденных дефектов поможет ей начать новую жизнь.

"Желаем Наталье от всей нашей команды врачей более быстрого выздоровления и осуществления всех мечтаний", — написали специалисты.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

Читайте также: