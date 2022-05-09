Эвакуация раненых украинцев и онкобольных детей за границу осуществляется бесплатно — Минздрав

Эвакуация раненых украинцев и онкобольных детей за границу осуществляется бесплатно — Минздрав

Сбор средств на лечение является личной инициативой частных лиц и организаций, к которым министерство не имеет никакого отношения.

Эвакуационные рейсы украинцев в более безопасные регионы Украины, организованные Минздравом в сотрудничестве с Еврокомиссией, и направление пациентов на лечение за границу осуществляются бесплатно.

Об этом сообщили в Минздраве.

Отметим, что почти каждый день Минздрав в сотрудничестве с Европейской Комиссией доставляют украинцев, пострадавших в результате военной агрессии РФ, на лечение за границу.

Эвакуируют взрослых и детей с тяжелыми ранениями, ожогами и заболеваниями, требующими специализированной и неотложной медицинской помощи.

Напомним, тяжелораненых украинцев из восточных областей Украины эвакуировали в Германию в "летучем госпитале".

На его борту имеется 38 коек для пациентов, кроме того, борт оборудован шестью модулями интенсивной терапии.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.