Европу накрывает смертоносный "тепловой купол": врачи рассказали, как пережить экстремальную жару

Врачи напомнили главные правила безопасности во время аномальной жары

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В конце июня 2026 г. жители многих европейских стран оказались под влиянием мощного антициклона, который принес с собой так называемый «тепловой купол» без дождей и облаков. Из-за длительной жары на уровне 40 градусов медики призывают людей немедленно принять защитные меры, чтобы не допустить массовых тепловых ударов или обострения сердечно-сосудистых болезней.

О правилах защиты от этой экстремальной погодной аномалии рассказывает Egészség Kalauz.

Правила выживания в жару

Специалисты советуют минимизировать пребывание на солнце, пить много воды и обязательно восстанавливать потерянные из потом минералы. Кроме того, необходимо позаботиться о домашних животных, которые сейчас особенно нуждаются в тени и постоянном доступе к свежей прохладной воде.

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Также избегайте физических нагрузок, чтобы максимально отсрочить опасное истощение организма, и питайтесь легкими низкокалорийными блюдами.

«Главную опасность представляет не однократный скачок температуры, а длительная непрерывная экстремальная тепловая нагрузка, особенно когда уже нет ночного охлаждения», — предупреждают специалисты.

Безопасность на улице и в пути

Поскольку текущий уровень ультрафиолетового излучения значительно превышает экстремальную отметку 8, даже во время отдыха у водоемов следует категорически избегать солнца в полдень. Все дела и прогулки на свежем воздухе лучше планировать исключительно ранним утром или поздним вечером. Кроме того, водителям необходимо быть максимально осторожными за рулем из-за высокого риска аварий.

"В жару наши рефлексы существенно замедляются, а салоны перегретых автомобилей мгновенно становятся опасными для жизни", - подчеркивают эксперты.

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Напомним, врач предостерег от популярных способов охлаждения во время жары. Снимать всю одежду или прыгать в холодную воду во время жары — ошибка, которая может повредить вашему организму.

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