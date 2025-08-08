Как смартфон может повлиять на здоровье / © Pexels

Привычка проводить много времени перед экранами — от смартфонов до телевизоров — может представлять серьезную угрозу для сердечно-сосудистого здоровья детей и молодежи.

К такому выводу пришли датские ученые, результаты работы которых опубликованы в Journal of the American Heart Association.

Анализ данных более тысячи участников двух долгосрочных исследований показал: каждый дополнительный час экранного времени существенно увеличивает риск развития высокого давления и инсулинорезистентности. Если проводить перед экранами 5-6 часов в день, опасность возрастает уже на 40-60%.

Особенно тревожным оказалось сочетание длительного пользования гаджетами с плохим сном. У 10-летних и 18-летних около 12% влияния экранного времени на сердечно-сосудистый риск объяснялось недостатком сна и поздним засыпанием.

Исследователи также обнаружили в крови подростков специфический «метаболический отпечаток», который может быть ранним сигналом будущих проблем с сердцем. Специалисты призывают с детства приучать к здоровым привычкам: ограничение времени перед экранами и нормализация сна могут стать действенной защитой от болезней во взрослом возрасте.

