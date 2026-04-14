Фанаты суши под угрозой: вирус из сырой рыбы связали с поражением глаз

Вирус, который ранее считали присущим только водным животным, может быть связан с развитием заболеваний глаз у людей. Речь идет о нодавирусе скрытой смертности (CMNV).

Об этом сообщило издание Medicalxpress.

Ученые обратили внимание на рост случаев персистирующей глазной гипертензии — вирусного переднего увеита (POH-VAU) в Китае. Это заболевание сопровождается резким повышением внутриглазного давления и воспалением, однако стандартные анализы не выявляли типичных возбудителей, таких как герпесвирусы.

В рамках исследования проанализировали 70 пациентов с таким диагнозом в период с января 2022 года по апрель 2025-го. Ученые исследовали ткани, полученные во время операций на глазах, с помощью электронной микроскопии. В образцах обнаружили вирусные частицы размером около 25 нанометров, которые по форме соответствовали CMNV. В контрольной группе здоровых добровольцев подобных частиц не было.

Чтобы подтвердить происхождение вируса, команда использовала специальные антитела, связывающиеся именно с CMNV. Генетический анализ показал почти полное совпадение — 98,96% — с вариантами, которые ранее фиксировали у водных животных.

Исследователи также проверили, может ли вирус непосредственно вызывать заболевание. Для этого они провели эксперименты на клеточных культурах и лабораторных мышах. После заражения у животных развивались симптомы, похожие на те, что наблюдаются у людей, в частности повышенное внутриглазное давление.

Отдельно ученые проанализировали возможные факторы риска. В ходе опроса выяснилось, что почти три четверти пациентов имели контакт с сырыми морепродуктами: либо работали с ними без защитных перчаток, либо употребляли их в сыром виде.

«Это первое исследование, которое показывает, что вирус, происходящий от водных животных, может быть связан со специфическим заболеванием глаз у людей. И это может быть проблемой не только в Китае», — говорится в статье.

Авторы исследования отмечают, что CMNV уже обнаруживали в 49 видах морских организмов в разных частях мира — в Азии, Африке, Европе, Америке и даже в Антарктиде.

Напомним, новый опасный вариант коронавируса BA.3.2, который неофициально называют «Цикада», зафиксировали по меньшей мере в 23 странах мира. Его обнаружили, в частности, в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.