Farmak запустил сериал об ответственном потреблении лекарства «Телюшка от всего»

Название проекта выбрано иронично: «пилюли от всего» не существует. И именно в этом – главная идея. В поисках быстрого решения люди часто надеются на одну таблетку, которая мгновенно устранит проблему. Но настоящая забота о собственном здоровье не работает по такому принципу. Самолечение, советы по интернету и бесконтрольный прием препаратов могут нанести серьезный вред. По данным исследований, около 70% украинцев прибегают к самолечению*.

Проект напоминает: забота о себе начинается не с поиска «волшебной таблетки», а с внимательного отношения к собственному организму, своевременным консультациям с врачом и ответственному подходу к лечению.

Первый сезон состоит из 10 коротких серий и включает темы, с которыми люди сталкиваются чаще всего во время лечения: антибиотики, артериальное давление, повышенная температура, диарея и обезвоживание, здоровье глаз, аллергия, витамины, обезболивающие препараты, сахарный диабет и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Экспертом проекта выступила врач-терапевт и педиатриня с более чем 10-летним опытом Анна Серова. В каждом выпуске она просто и ясно объясняет сложные медицинские вопросы, опираясь на принципы доказательной медицины.

«В своей практике я часто вижу последствия самолечения – когда пациенты обращаются уже на этапе осложнений после бесконтрольного приема препаратов или потери времени на поиск советов у знакомых, родственников или в интернете. Многих таких ситуаций можно избежать благодаря своевременной консультации с врачом, правильно установленному диагнозу и регулярным профилактическим обследованием», – отмечает Анна Серова.

В современной системе здравоохранения ответственность фармацевтического производителя выходит далеко за пределы производства лекарства. Farmak последовательно поддерживает подходы, объединяющие доступ к качественным препаратам с повышением медицинской осведомленности населения, развитием культуры ответственного лечения и популяризацией принципов доказательной медицины. Именно с этой целью компания реализует информационные и просветительские инициативы для пациентов, являющихся частью ESG-стратегии компании и отвечающих современным европейским практикам.

Первые три серии уже доступны на официальном YouTube-канале Farmak . Еженедельно будет выходить новый эпизод, следите за анонсами в социальных сетях компании.

* По данным исследования, проведенного в рамках проекта USAID «(Без)ценная медицина» и выполненного БФ «Пациенты Украины», 2017 год.

