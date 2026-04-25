Фермер с гигантской опухолью на шее весом 25 кг впал в депрессию и не мог есть — фото

Реклама

29-летний фермер из Эфиопии пережил драматический период в своей жизни из-за редкого заболевания — у него на шее выросла опухоль весом около 25 килограммов, полностью изменившая его повседневность.

Об этом он рассказал Need To Know.

Мужчину экстренно госпитализировали с массивным образованием, выступавшим из задней части шеи. Медики диагностировали у него липому – доброкачественную опухоль жировой ткани, которая обычно растет медленно и редко достигает больших размеров.

Реклама

Врачи отмечают, что подобные случаи исключительно редки: обычно липомы не превышают 10 сантиметров и почти никогда не локализуются в таком месте.

В этом же случае опухоль достигла гигантских масштабов – около 25 кг.

Пациент рассказал, что болезнь кардинально изменила его жизнь: «Я любил свою социальную жизнь и наслаждался работой на ферме, но когда отек на шее и спине стал больше, я перестал посещать светские мероприятия и даже прекратил получать от них удовольствие. Я ненавидел ходить на ферму, а из-за отека не мог носить одежду, которая мне нравилась. Я даже начал избегать некоторых продуктов. Я чувствовал себя настолько подавленным, что отчаялся во всем».

Опухоль на шее у 29-летнего фермера / © needtoknow.co.uk

Вначале опухоль выглядела как небольшое безболезненное образование размером с лимон. Однако в течение трех лет она постепенно увеличивалась, пока не начала мешать мужчине работать и жить привычной жизнью.

Реклама

Со временем его состояние ухудшилось: он стал замкнутым, потерял аппетит и сильно похудел. За месяц до установления окончательного диагноза на опухоли появилась даже язва.

Сначала пациента лечили антибиотиками, но врачи не рассматривали возможность операции. Из-за финансовых трудностей мужчина долго не мог получить надлежащую помощь, пока не попал в больницу в состоянии сильного истощения.

После проведения обследований и биопсии медики подтвердили: опухоль является доброкачественным адипоцитарным образованием, то есть состоит из жировых клеток и не является раковой.

Опухоль на шее у 29-летнего фермера / © needtoknow.co.uk

Хирурги провели сложную операцию по удалению новообразования, которую описали как тщательную и комплексную.

Реклама

Уже четыре дня спустя после вмешательства пациента выписали из больницы.

После операции мужчина поделился своими эмоциями: «Теперь я чувствую, будто снова стал прежним собой. Я снова могу наслаждаться работой на ферме, активно участвовать в общественных и социальных мероприятиях, а также носить любимую одежду — ту, которую не одевал годами. Я искренне благодарен врачам и медицинским работникам, которые помогли мне».

По словам врачей, пациент полностью восстановился, вернулся к работе и снова ведет активную жизнь.

