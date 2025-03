Фермер шесть недель ходил с банкой с химикатом в ягодицах: чем это закончилось (фото)

Мужчина, который запихнул себе в анус банку с инсектицидом, оставил ее в прямой кишке на шесть недель. Это произошло после того, как другому мужчине засунули в задний проход 20-сантиметровую секс-игрушку.

Как сообщает Need To Know, 56-летний фермер вставил чужеродный предмет с помощью палки, когда "выпасал скот на соседнем поле".

Но впоследствии он не смог его вытащить и чувствовал себя слишком смущенным, чтобы обратиться за помощью к врачу.

Спустя длительное время пребывания предмета в теле пациент начал чувствовать боль в животе и рвоту. Эти симптомы ухудшились повышением температуры, слабостью, жидким стулом и понижением аппетита.

Фермер засунул банку с химикатом в анус / Фото: Science Direct

Пациент поспешил в больницу, где ему сказали, что у него развился сепсис на поздней стадии. Медики также отметили, что его психическое состояние "удовлетворительное". Они назначили внутривенные капельницы и антибиотики, и банка была успешно удалена без необходимости хирургического вмешательства.

В ходе лечения выяснилось, что пациент также раньше вставлял камень в задний проход, который пришлось удалить.

Фермер полностью восстановился от влияния инсектицидной банки в течение 7 дней. Сообщается, что он "чувствует себя хорошо" и получает консультации и терапию.

Напомним, ранее медик рассказал о случае, когда 56-летний мужчина засунул себе в анус кокос. Орех был длиной 9 см.

