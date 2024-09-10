"Фейковый" врач прооперировал пациента, просматривая пошаговое видео на YouTube: чем это закончилось

Индийский врач обвиняется в том, что он прооперировал 15-летнего мальчика во время просмотра видеороликов на YouTube о том, как хирургически удалять камни из желчного пузыря. После операции подросток скончался.

Об этом сообщает NDTV.

Аджит Кумар Пури, медик больницы Ганпати в Саране, индийский штат Бихар, обвиняется в преждевременной смерти местного мальчика, которого он прооперировал, не имея соответствующих знаний и навыков. Семья мальчика утверждает, что они привезли его в больницу на прошлой неделе после того, как его несколько раз вырвало. Его госпитализировали, и симптомы утихли, но доктор Пури решил прооперировать мальчика, чтобы удалить камень в желчном пузыре, который вызывал рвоту. Отправив отца подростка по делам, врач прооперировал его без согласия семьи, но это привело к внезапному ухудшению состояния мальчика. В конце концов доктор Пури решил, что его следует перевести в другую больницу, но пациент умер по дороге, а врач скрылся, оставив тело на лестнице больницы Патны.

Такие трагедии, к сожалению, случаются время от времени, но в этом случае, как утверждают родственники подростка, доктор Аджит имел веские основания для бегства, учитывая, как он справился с ситуацией. Они утверждают, что ему не хватило навыков для проведения операции, которая в результате привела к смерти пациента, поскольку во время операции он просматривал на YouTube видеоуроки о том, как удалять камни из желчного пузыря.

"Мы госпитализировали его, и вскоре рвота прекратилась. Но врач Аджит Кумар Пури сказал, что его нужно прооперировать. Он провел операцию, смотря видео на YouTube. Позже мой сын скончался", – рассказал отец мальчика.

Придя в себя после операции, 15-летний парень начал жаловаться на сильную боль, но когда доктора Пури увидели его родные, он набросился на них, спросив, являются ли они врачами. К сожалению, состояние пациента ухудшилось, и в конце концов его пришлось реанимировать. Именно в этот момент врач решил перевезти подростка в другую больницу, но он умер по дороге.

"Мальчику было больно. Когда мы спросили врача, почему ему больно, он накричал на нас и спросил, врачи ли мы", — рассказал журналистам дедушка подростка. "Позже вечером мальчик прекратил дышать. Его реанимировали с помощью искусственного дыхания, а затем доставили в Патну. По дороге он умер. Они бросили тело мальчика на лестнице больницы и сбежали".

Полиция подала жалобу на доктора Пури, и власти ждут результатов вскрытия. Тем временем, беглого врача нигде не могут найти, что заставляет и семью жертвы, и полицию подозревать, что он не был настоящим врачом.

В Индии фальшивые врачи – не редкость. В начале этого года был обнаружен мужчина, практиковавший в Мумбаи, используя медицинский диплом своей жены. Несколько лет назад другой мужчина успел поработать в 16 частных больницах, выдавая себя врачом.

Напомним, в Польше в больнице скончалась 25-летняя беременная украинка. У женщины случилось внутреннее кровотечение из-за разрыва матки.

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