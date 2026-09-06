Финская, инфракрасная или паровая: какую сауну выбрать для максимальной пользы здоровью

Сауна полезна для здоровья, но имеет противопоказания / © Getty Images/Fotobank

Реклама

Разнообразные культуры тысячелетиями используют влияние высоких температур как инструмента для здоровья и глубокого расслабления. Сегодня исследователи активно изучают физиологические процессы, происходящие в человеческом организме во время кратковременной, но интенсивной тепловой нагрузки.

Об особенностях разных типов саун и их реальном влиянии на здоровье пишет Egészség Kalauz.

Реклама

Температурные режимы: от сухого зноя до густого пара

Классическая финская сауна отличается очень высокой температурой около 80-100 градусов по Цельсию и относительно низкой влажностью в пределах 10-20 процентов. В таких условиях организм мгновенно реагирует на расширение сосудов, ускорение пульса и очень интенсивное потоотделение.

Реклама

Паровая кабина предлагает стопроцентную влажность, из-за чего пот значительно хуже испаряется с поверхности кожи. Именно поэтому для достижения интенсивного ощущения тепла здесь совсем не обязательно прогревать воздух до экстремальных девяноста градусов.

Инфракрасные кабины работают по другому принципу, нагревая непосредственно тело человека, а не окружающий воздух. Этот вариант идеально подходит тем, кто стремится хорошо пропотеть, но при этом очень плохо переносит горячий воздух традиционных парных.

Воздействие на организм: развенчивание популярных мифов

Многие верят в магические свойства сауны, однако врачи советуют очень осторожно относиться к некоторым популярным утверждениям индустрии красоты. Согласно исследованиям, тепловые процедуры на самом деле не работают так, как обещают маркетологи:

Ожидать реального похудения бесполезно, ведь уменьшение цифры на весах обусловлено лишь интенсивной потерей воды из-за пот. Сразу после восстановления водного баланса вес неизбежно вернется к предыдущим показателям.

Интенсивное потоотделение не вымывает токсины, поскольку главными органами детоксикации остаются только почки и печень. Главной биологической функцией пота есть исключительно естественная регуляция температуры тела во время сильного нагревания.

Пара не способна физически «открыть» поры, ведь они лишены мышечных волокон, функционирующих как дверца. В то же время, сочетание пота и тепла действительно помогает эффективно размягчить грязь и кожное сало на поверхности лица.

Несмотря на отсутствие магических эффектов, сауна остается отличным инструментом для быстрого снятия напряжения и мышечной скованности после изнурительных тренировок. Для такого типа релаксации эксперты советуют выбирать именно ту кабину, где вам комфортнее всего находиться в течение определенного времени.

Реклама

Правила безопасности: когда следует избегать высоких температур

Чрезмерная тепловая нагрузка имеет свои строгие пределы, и во время пребывания в сауне человек может внезапно почувствовать сильную слабость или головокружение из-за резкого снижения давления. Врачи отмечают, что в таких случаях категорически запрещено «терпеть» до конца сеанса и необходимо немедленно покинуть горячее помещение.

Сочетание сауны с алкоголем является чрезвычайно опасной идеей, многократно повышающей риск критического падения давления и тяжелого обезвоживания. Кроме того, перед посещением парной необходимо обязательно проконсультироваться с врачом людям, постоянно принимающим специфическое лекарство или страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Прыгать в ледяную воду после сауны совсем не обязательно, ведь такой резкий температурный шок влечет за собой внезапное сужение сосудов и стремительный скачок давления. Оптимальным временем пребывания в традиционной кабине считается промежуток от пяти до двадцати минут, после чего нужно охлаждать тело постепенно.

Новости партнеров