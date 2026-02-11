"Фиолетовое золото": одна ягода способна защитить сердце, мозг и кишечник.

Черника поддерживает здоровье мозга, кишечника и сердца

Реклама

Эксперты по питанию призывают добавить в рацион «фиолетовое золото» — чернику , регулярное употребление которой способно улучшить память, снизить давление и даже оздоровить микрофлору кишечника.

Об этом пишет Daily Mail.

Секрет – в цвете

Черника содержит много клетчатки, витаминов С, К и марганца, но настоящей «суперсилой» ее наделяют антоцианы. Это полифенольные соединения, которые придают ягоде насыщенного темно-синего цвета. Профессор Ана Родригес-Матеос из Королевского колледжа Лондона объясняет: самая высокая концентрация антоцианов отличает чернику от других фруктов.

Реклама

Исследования показали, что эти вещества повышают уровень оксида азота в организме, что помогает расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровообращение. Эксперимент с участием людей в возрасте 65–80 лет показал: употребление порошка дикой черники в течение 12 недель снизило артериальное давление и улучшило когнитивные способности. Участники лучше запоминали информацию и на 8,5% точнее выполняли задание на внимание.

Сколько нужно есть

Хорошая новость в том, что для получения эффекта не нужно кушать ягоды килограммами. Ученые определили «золотую середину»: оптимальная порция составляет около 200 граммов (примерно одна чашка) в день. Больше – не значит лучше: польза выходит на плато после 240 граммов, поэтому переедать нет смысла.

При этом не обязательно покупать дорогую свежую ягоду зимой. Замороженная или сублимированная черника сохраняет почти все свои свойства. Также она действует как пребиотик, увеличивая разнообразие полезных бактерий в кишечнике.

Важно: Людям, принимающим препараты для разжижения крови, следует соблюдать осторожность из-за высокого содержания витамина К. Если же черника вам не по вкусу или слишком дорога, антоцианы можно найти в других продуктах «фиолетовой диеты»: сливах, баклажанах или красной капусте.

Реклама

Напомним, эксперты определили абсолютного чемпиона среди суперфудов. Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) официально назвали брокколи самым полезным продуктом на планете.