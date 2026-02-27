Фолиевая кислота: зачем нам витамин В9, в каких продуктах он содержится

Витамин B9 нужен каждому человеку / © Pixabay

Фолаты — естественная форма витамина B9, синтетическим вариантом которого является фолиевая кислота. Это вещество важно для формирования эритроцитов, здорового роста и функционирования клеток.

Кроме того, фолаты имеют определяющее значение на ранних сроках беременности, ведь снижают риск врожденных пороков мозга и позвоночника у младенцев.

Это вещество играет важную роль во многих физиологических процессах, в частности:

участвует в синтезе и восстановлении ДНК

способствует образованию эритроцитов

обеспечивает нормальное функционирование нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и иммунной системы.

поддерживает когнитивные процессы

В каких продуктах содержится B9

Диета с отсутствием белков, богатых фолатами, может привести к дефициту. Также это состояние способно возникнуть у людей с заболеваниями, в результате которых тонкий кишечник хуже поглощает питательные вещества из пищи.

Фолаты животного происхождения содержатся в:

печени

говядине

баранине

свинине

домашней птице

яйцах

молоке и молочных продуктах

рыбе (лососе, тунце, форели, семге)

Фолаты растительного происхождения содержатся в:

листовых овощах

картофеле

яблоках

абрикосах

грецких орехах

бананах

дыне

землянике

крыжовнике

вишне

тыкве

моркови

грибах

свекольных

томатах

гречневой и овсяной крупах

цитрусовых

Дневная норма фолиевой кислоты

Предпочтительная суточная норма фолиевой кислоты составляет около 400 мкг.

Однако на самом деле многие группы населения получают гораздо меньше фолата, чем рекомендовано. У американцев этот показатель равен 140 мкг в день, и то из обогащенных продуктов.

Для женщин, планирующих беременность, ВОЗ указывает на норму несколько выше: от 400 до 800 мкг в день. Поливитаминные комплексы, назначаемые до и во время вынашивания ребенка, часто содержат примерно 1 мг.

Избыток фолиевой кислоты

Передозировка вещества почти невозможна, потому что почки выводят его избыток. Но при длительном приеме повышенной дозировки фолиевой кислоты накапливаются ее соли, что может сопровождаться рвотой, расстройством пищеварения, нервозностью, бессонницей, спутанностью сознания, изменениями в поведении, кожной сыпью, судорогами и другими побочными эффектами. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо строго соблюдать инструкции производителя и назначение врача.

