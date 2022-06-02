Фото "до" и "после" прихода россиян: в Макарове снаряд оккупантов полностью разрушил амбулаторию

Фото "до" и "после" прихода россиян: в Макарове снаряд оккупантов полностью разрушил амбулаторию

Там, где российские террористы разрушают, украинцы всегда отстраивают: еще лучше, еще современнее, еще качественнее.

Минздрав вместе с партнерами начинает восстановление Макаровской амбулатории, которую снаряд российских оккупантов разрушил до основания.

Сегодня положен старт восстановлению медицинского учреждения. В частности, начаты проектные работы и проведено комплексное экспертное обследование разрушенного здания, включая ультразвуковое исследование фундаментов, сообщили в Минздраве.

Следующим шагом будет расчистка строительного мусора и демонтажные работы.

Новопостроенная амбулатория уже в начале ноября этого года должна открыть двери более 16 тыс. пациентов.

Восстановление медицинского учреждения обойдется в 550 тысяч долларов.

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