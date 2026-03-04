Фрукт, который обычно едят миллионы людей, на самом деле может быть опасен

Американский врач призывает отказаться от бананов / © Pixabay

Врач из США утверждает, что фрукт, который обычно едят миллионы людей, на самом деле может быть вредным.

Об этом пишет UNILAD.

Доктор Даниэль Помпа — специалист по клеточному здоровью из Юты, который имеет около 1,9 миллиона подписчиков в Instagram и регулярно делится советами по здоровью. Но в одном из его недавних видео было сделано несколько довольно странных заявлений относительно одного конкретного фрукта.

Употребление большого количества фруктов и овощей, как правило, является хорошей идеей, особенно включение большого количества зелени в ваш рацион. Но это не касается одного распространенного фрукта.

Конечно, в мире есть множество фруктов, которые могут выглядеть вкусными, но на самом деле являются ядовитыми для человека, но это не один из них.

Это обычный банан, распространенный фрукт, которым многие из нас могут наслаждаться как частью «обеда с собой».

Но доктор Помпа имеет достаточно сильное мнение по поводу бананов, даже говоря: «Я считаю, что это самый опасный фрукт, который мы можем есть. На самом деле, я думаю, что это даже нездорово, но родители дают это своим детям».

Вы можете подумать, что причиной этого является высокое содержание сахара во фруктах, но на самом деле это не та причина, по которой доктор Помпа так сурово относится к бананам.

На самом деле это больше связано с тем, как выращивают бананы, ведь доктор Помпа говорит, что они «богаты фунгицидами». Это часть сельского хозяйства, помогающая защитить бананы от грибка во время их роста.

«Они опрыскивают его, как сумасшедшие, фунгицидом и чем-то под названием этилен, чтобы фактически запустить процесс созревания, и все это попадает в банан, в нас», — говорит врач.

Этилен — это растительный гормон, а гормоны — это химические вещества, которые живые организмы используют для сигнализации своим организмам о необходимости определенных действий.

Хотя этилен используется в промышленности, он также содержится во многих растениях естественным образом. Он иногда может сигнализировать растениям о сбросе листьев, а в случае с плодами — о начале созревания.

