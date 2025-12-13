Гастроэнтеролог объяснил, почему вы чувствуете вздутие после здоровых продуктов

Вздутие живота / © pixabay.com

Реклама

Вздутие живота остается одной из самых распространенных жалоб, связанных с пищеварением. Это ощущение переполнения, давления или распирания, которое иногда настолько усиливается, что люди вынуждены ослабить одежду или отказаться от очередного приема пищи. Для кого-то эти симптомы бывают эпизодическими, а для других — превращаются в хроническое состояние, которое влияет на повседневный комфорт.

TSN.ua проанализировал материалы Houston Methodist и BBC, чтобы выяснить, что именно происходит в кишечнике во время вздутия, как питание влияет на реактивность пищеварительной системы и всегда ли «здоровые» продукты работают на пользу организму.

Что происходит в организме во время вздутия

Гастроэнтеролог Хьюстонской методистской клиники Финали Патель объясняет: вздутие — субъективный симптом: у двух разных людей одинаковое количество газов в кишечнике может давать совершенно разные ощущения. Часто проблема заключается не в избытке газов, а в том, что кишечник реагирует на их присутствие слишком чувствительно. Такое случается из-за совокупности процессов: активного брожения пищи, задержки газов, повышенной чувствительности нервных окончаний, изменений в микробиоме или гормональных колебаний. Например, у женщин перед менструацией организм удерживает больше жидкости т

Реклама

Часто вздутие сигнализирует о других процессах в организме. Чаще всего этот симптом сопровождает синдром раздраженного кишечника — более 90% людей с этим диагнозом отмечают регулярные эпизоды дискомфорта. Подобные проявления возникают и при чрезмерном бактериальном росте в тонком кишечнике, при запорах, пищевой непереносимости (лакто- или фруктозной), диспепсии или целиакии, когда глютен повреждает слизистую тонкого кишечника. Если вздутие длится долго, сопровождается потерей веса, появлением крови в кале, повторными нарушениями стула или болью, медицинская помощь

Связь стресса и вздутия

Тревога и эмоциональное напряжение могут значительно усиливать симптомы. Через так называемую кишечно-мозговую ось стресс влияет на работу кишечника: изменяет моторику, повышает чувствительность нервов и может вызвать вздутие даже без изменений в питании.

Патель отмечает, что регулярные физические упражнения, майндфулнес и техники релаксации помогают уменьшить реактивность пищеварительной системы.

Почему «здоровые» продукты иногда вызывают вздутие

Диетолог Лаура Тилт объясняет: определенные питательные продукты содержат типы углеводов, которые плохо усваиваются и ферментируются бактериями в кишечнике. Это нормальный процесс, но у чувствительных людей он проявляется дискомфортом.

Реклама

К таким продуктам относятся:

лук и чеснок, богатые фруктанами;

пшеница и хлеб, особенно в больших количествах;

бобовые, которые содержат рафинозу — газообразующий углевод;

молоко, йогурт и мороженое — из-за лактозы, которую не все переваривают;

газированные напитки и жевательная резинка, способствующие глотанию воздуха.

Тилт отмечает, что в случае проблем с пшеницей важно исключить целиакию — для этого нужны анализы крови, и глютен должен оставаться в рационе до тестирования.

Продукты, которые могут уменьшить вздутие

Исследования показывают, что некоторые продукты, наоборот, помогают облегчить состояние:

кефир — благодаря живым бактериям, которые поддерживают микробиом и лучше переносятся людьми с непереносимостью лактозы;

киви, содержащий клетчатку и фермент актинидин, который помогает работе кишечника;

семена льна, которые поддерживают регулярность стула и редко вызывают газообразование;

масло перечной мяты в капсулах, снимающее спазмы кишечных мышц у пациентов с СРК.

Когда стоит обратиться к гастроэнтерологу

Врачи советуют начать с простых изменений: есть медленнее, избегать больших порций жирной пищи, уменьшить количество газированных напитков, не жевать резинку, больше ходить после приема пищи. Ведение пищевого дневника помогает понять, какие именно продукты вызывают реакцию. Симетикон, пробиотики или мятные капсулы могут облегчать симптомы, но добавки с клетчаткой надо вводить постепенно — слишком быстрое увеличение ее количества, наоборот, может усилить вздутие.

Реклама

К гастроэнтерологу стоит обратиться, если вздутие длится долго, повторяется ежедневно или мешает привычной жизни. В таких случаях специалист может назначить дыхательные тесты, эндоскопию или другие методы диагностики, чтобы выявить истинную причину и подобрать индивидуальные рекомендации.

Специалисты отмечают: внимательность к питанию, уменьшение стресса и своевременная медицинская консультация помогают вернуть комфорт и контроль над самочувствием.

Напомним, ранее мы рассказывали о «культе протеина» и почему вокруг белковых продуктов формируется искусственный спрос. Несмотря на агрессивную рекламу и популярность протеиновых батончиков и добавок, специалисты отмечают: большинству людей нужно гораздо меньше белка, чем предлагают маркетинговые кампании.