Где киевляне бесплатно могут заменить хрусталики глаза: список клиник

Катаракта обычно - это болезнь людей старшего возраста. Чтобы сохранить зрение единственный шанс для них — сделать операцию по замене хрусталика. Но не у всех есть финансовые возможности прооперироваться в частных заведениях.

В Департаменте здравоохранения сообщают, что такие операции киевляне могут сделать бесплатно в определенных медицинских учреждениях столицы. По информации директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, такие операции проводятся в шести клиниках.

Для проведения операции необходимо иметь медицинское заключение о необходимости оперативного вмешательства и направления врача. «И операция, и необходимые для нее расходные материалы будут для вас безвозмездными... Так что если кто-то, даже врач консультативно-диагностического центра, советует обращаться в частные клиники, вы должны знать, что существует бесплатная альтернатива», — подчеркнула Валентина Гинзбург.

Больницы, где бесплатно выполняют операции по замене хрусталика.

Больницы, где бесплатно оперируют

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