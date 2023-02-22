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Где киевляне бесплатно могут заменить хрусталики глаза: список клиник

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1172
Время на прочтение
1 мин
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Где киевляне бесплатно могут заменить хрусталики глаза: список клиник

Где киевляне бесплатно могут заменить хрусталики глаза

Где жители Киева могут сделать операцию по замене хрусталика

Катаракта обычно - это болезнь людей старшего возраста. Чтобы сохранить зрение единственный шанс для них — сделать операцию по замене хрусталика. Но не у всех есть финансовые возможности прооперироваться в частных заведениях.

В Департаменте здравоохранения сообщают, что такие операции киевляне могут сделать бесплатно в определенных медицинских учреждениях столицы. По информации директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, такие операции  проводятся в шести  клиниках.

Для проведения операции необходимо иметь медицинское заключение о необходимости оперативного вмешательства и направления врача. «И операция, и необходимые для нее расходные материалы будут для вас безвозмездными... Так что если кто-то, даже врач консультативно-диагностического центра, советует обращаться в частные клиники, вы должны знать, что существует бесплатная альтернатива», — подчеркнула Валентина Гинзбург.

Больницы, где бесплатно выполняют операции по замене хрусталика.

Больницы, где бесплатно оперируют / ©
Больницы, где бесплатно оперируют

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Дата публикации
Просмотры
1172
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