Где на самом деле скрывается кальций, необходимый для здоровья костей: список неожиданных источников

Тофу / © Pexels

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Кальций является одним из ключевых минералов для организма. Он необходим для поддержания прочности костей и зубов, участвует в сокращении мышц, передаче нервных сигналов и процессе свертывания крови. Специалисты отмечают, что взрослым людям необходимо получать от 1000 до 1200 мг кальция в сутки. В то же время этот минерал содержится не только в молочных продуктах, но и в ряде других продуктов, которые часто не ассоциируются с его источниками.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Одним из таких продуктов является чёрная патока. Она образуется во время третьего и последнего кипячения сахарного тростника и отличается насыщенным вкусом. Две столовые ложки чёрной патоки содержат около 400 мг кальция. Из-за интенсивного вкуса её обычно добавляют в запечённую фасоль, овощные блюда, смузи или используют в выпечке.

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Еще одним источником кальция является тахини — паста из кунжутных семян. В двух столовых ложках этого продукта содержится примерно 125 мг кальция. Тахини является одним из основных ингредиентов хумуса и баба гануша. Также его используют для приготовления салатных заправок, соусов и добавляют в различные овощные блюда.

Семена мака также содержат немалое количество кальция. В одной столовой ложке — около 127 мг. Их часто добавляют в кексы, блины, хлеб, йогурты, овсянку и домашние энергетические батончики.

К продуктам с высоким содержанием кальция относится и белая фасоль. Один стакан содержит около 200 мг этого минерала. К группе белой фасоли относятся каннеллини, масляная и темно-синяя фасоль. Благодаря мягкому вкусу её добавляют в супы, рагу, пасту и овощные блюда.

Еще одним источником кальция является амарант. Несмотря на то, что его часто называют зерновой культурой, он относится к псевдозлакам. В стакане вареного амаранта содержится примерно 116 мг кальция. Его используют для приготовления каш, гарниров или в качестве замены риса в различных блюдах.

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Среди зеленых овощей высоким содержанием кальция отличается листовая капуста. В одном стакане приготовленной зелени содержится около 327 мг кальция. Её тушат, добавляют в супы или используют в качестве гарнира.

Особое внимание стоит обратить на тофу. Содержание кальция в нём зависит от способа производства. Если продукт изготовлен с использованием сульфата кальция, то в половине стакана такого тофу содержится около 860 мг кальция. При выборе продукта стоит обращать внимание на маркировку и способ его производства. Твёрдый тофу подходит для жарки, запекания и приготовления карри, а шелковистый часто используют в смузи, соусах и десертах.

В список продуктов, содержащих кальций, входит и сушеный инжир. Пять плодов содержат примерно 70 мг этого минерала. Инжир добавляют в каши, салаты, сырные тарелки или употребляют в качестве перекуса.

Еще одним источником кальция является окра. В одном стакане приготовленного овоща содержится около 120 мг кальция. Ее часто используют в карри, супах и рагу. Кроме того, окра может служить натуральным загустителем в некоторых блюдах.

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Завершает список бок-чой, или китайская капуста. В одном стакане сырого овоща содержится примерно 95 мг кальция. Бок-чой широко используется в восточной и юго-восточной азиатской кухне: его добавляют в супы, блюда с лапшой или обжаривают с чесноком и имбирем.

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