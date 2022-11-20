Где в Украине отпускают инсулин бесплатно и как его получить по месту жительства

Узнать адреса аптек, где отпускают лекарства бесплатно или с малой доплатой, можно по телефону контакт-центра.

В Украине в Реестр лекарств, подлежащих реимбурсации по Программе медицинских гарантий, включено 72 препарата инсулинов, 45 из них можно получить бесплатно.

Об этом сообщили в Минздраве.

"Эти препараты отпускают почти 11 тысяч аптек по всей стране. Получить свое лекарство пациенты могут в любой из них, независимо от того, в каком медучреждении и в каком регионе им выписали рецепт", — отметили специалисты.

Узнать адреса отпускающих инсулин аптек можно по номеру контакт-центра Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ): 16-77.

Добавим, что в 2023 году пациенты с сахарным диабетом смогут получать по программе реимбурсации тест-полоски.

А вот , чтобы не заболеть диабетом 2-го типа достаточно вести активный образ жизни.

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