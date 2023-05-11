Генетический близнец спас жизнь 18-летнему парню из Днепропетровщины

Благодаря генетическому близнецу из Украинского реестра доноров 18-летнему Олегу из Днепропетровщины впервые в Украине была осуществлена трансплантация костного мозга от неродственного донора. Парню помогли в "Охматдете".

Об этом сообщают в Минздраве.

"Прошлым летом Олегу стало плохо. Сначала родители подумали, что у парня обычный тепловой удар, однако после анализов стало понятно: у ребенка апластическая анемия в тяжелой форме (состояние, при котором костный мозг человека перестает вырабатывать достаточное количество клеток крови)", — сообщают медики.

Впервые проведена трансплантация костного мозга от неродственного донора из Украины

Олега уже начали готовить к трансплантации, однако война создала дополнительные трудности.

До полномасшабного вторжения РФ доноров костного мозга находили со всего мира, и стволовые клетки могли доставить в Украину самолетом. Однако с началом полномасштабной войны этот путь усложнился, а время в этой ситуации критично: от момента забора до трансплантации должно пройти не более 72 часов.

Спасти жизнь Олега удалось благодаря его генетическому близнецу из Украинского реестра доноров. Сегодня парня уже выписали.

"К нашему счастью, какой-то чужой человек подошел как донор и дал единственный шанс моему сыну на жизнь. Чем больше будет украинцев в реестре, тем быстрее будут находиться доноры для наших детей", — говорит мама Олега.

Желающих стать донором костного мозга бесплатно регистрируется на базе двух донорских центров. Каждый может приобщиться к реестру и, возможно, тоже спасти чью-то жизнь.

Между тем гражданин США с трансплантированным сердцем помогает спасать украинцев. Он осуществил более двух тысяч трансплантаций. И именно он впервые в мире пересадил человеку почку генномодифицированной свиньи.

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