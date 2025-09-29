Геомагнитные бури влияют на сердце: медики предупредили женщин об опасности

Солнечные вспышки и сердечные приступы / © Credits

Взрывной рост солнечных бурь может повлечь за собой массовую угрозу для здоровья. Новые исследования показали, что усиливающиеся солнечные бури способны вызвать резкое увеличение сердечных приступов среди населения планеты.

Об этом пишет dailymail со ссылкой на специалистов из Национального института космических исследований (INPE, Бразилия) и их исследования в Nature Communications Medicine.

Ученые выяснили, что у женщин количество инфарктов в дни, когда происходят геомагнитные возмущения, растет почти втрое.

Защитное магнитное поле Земли, создаваемое движением расплавленного железа и никеля в ядре планеты, обычно блокирует опасную солнечную радиацию. Но именно изменения в его работе способны влиять на организм человека.

По словам исследователей, солнечная активность может нарушать биоритмы и гормональный баланс — в частности, уровень мелатонина и серотонина, отвечающих за давление, работу сердца и другие жизненно важные функции.

Самой уязвимой группой оказались женщины от 31 до 60 лет.

При этом в целом мужчины страдают инфарктами вдвое чаще, независимо от активности Солнца.

Помимо риска сердечных приступов, повышенная солнечная активность несет и другие опасности:

увеличение воздействия ультрафиолетового излучения (риск рака кожи и поражение глаз);

изменения в ионосфере, которые могут отражаться на погоде и ухудшать дыхание у людей с астмой;

перебои в работе спутников, связи и даже возможные масштабные отключения электроэнергии.

Исследование INPE, проведенное в 1998–2005 годах, базировалось на анализе данных 1340 пациентов (871 мужчина и 469 женщин). Обнаружена четкая связь между геомагнитными бурями и повышенным количеством сердечных приступов.

NASA тем временем предупреждает, что Солнце входит в фазу повышенной активности, которая может привести к более мощным бурям, масштабным отключениям электроэнергии и глобальным проблемам связи.

