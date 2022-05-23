Гепатиты неизвестного происхождения: что делать родителям несовершеннолетних

В мире зарегистрирована болезнь, причины возникновения которой до конца не изучены — гепатиты неизвестного происхождения.
Много ли зафиксировано случаев заболевания?
На этот и другие главные вопросы ответили специалисты Минздрава.
По состоянию на 17 мая в мире было зарегистрировано 522 случая заболеваний острым гепатитом неизвестного происхождения.
Что известно о причинах возникновения заболевания?
Проблема в том, что причины заболевания все еще не изучены.
Что делать?
Не паниковать, ведь сейчас гепатиты поддаются лечению.
Предупрежден — значит, вооружен, поэтому Минздрав подготовил памятник для родителей.
Главное – запомнить: если у ребенка появились признаки поражения печени, следует обратиться за помощью к врачу.