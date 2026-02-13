ТСН в социальных сетях

Герпес на губах: почему возникает и как быстро от него избавиться

Герпес на губах – это неприятная болезнь, которая может вызвать боль, зуд и дискомфорт. Обычно он проходит самостоятельно в течение нескольких дней.

Автор публикации
Полностью избавиться от вируса герпеса невозможно

Полностью избавиться от вируса герпеса невозможно / © Pexels

Герпес — это вирусная инфекция, вызывающая появление болезненных пузырьков на коже или слизистых. Лечение включает применение противовирусных препаратов, которые помогают снизить симптомы и сократить продолжительность болезни.

Как передается герпес

Причиной герпеса на губе является поцелуй или прикосновение к коже у рта, инфицирование происходит при контакте со слизистыми и выделениями из области инфекции (язв и пузырьков).

Другие пути передачи вирусов герпеса:

  • контакт с кожей. Вирус простого герпеса (ВПГ) может передаваться при контакте с инфицированной кожей (например, при рукопожатии)

  • совместное использование предметов личной гигиены. Герпес может передаваться через зубные щетки, бальзамы для губ или бритвы, если указанные предметы контактируют с инфицированными секретами или язвами

  • роды. ВПГ может передаться от матери к новорожденному во время прохождения через родовые пути

  • кормление грудью. При язвах и пузырьках на коже в зоне груди ребенок может инфицироваться во время кормления

Как лечить герпес

Полностью избавиться от вируса герпеса невозможно, он остается в организме до конца жизни. Впрочем, современные противовирусные препараты позволяют сократить продолжительность сыпи, снизить боль и дискомфорт, снизить частоту рецидивов. Наилучший эффект дает лечение, начавшееся сразу после появления первых симптомов. Медпрепараты для лечения герпеса должен назначить врач, учитывающий тяжесть заболевания, сопутствующую патологию и возможные противопоказания. Если рецидивы часто возникают, следует обсудить с врачом целесообразность постоянной профилактической терапии.

Что провоцирует рецидив герпеса

К повторной вспышке вируса герпеса приводит ослабление иммунной системы (например, после хирургического вмешательства или трансплантации органов).

Другие факторы риска рецидива герпеса:

  • хронический эмоциональный стресс

  • повышенная температура

  • воздействие солнечного излучения

  • травмы или повреждение кожи

  • инфекционные заболевания (например, грипп, простуда)

  • обезвоживание организма

  • несбалансированное питание

  • влияние сухого, жаркого или холодного воздуха

Важно: во время высыпания на губах очень важно не прикасаться руками к высыпаниям, после контакта с пораженным участком соблюдать строгую гигиену рук, до полного выздоровления использовать индивидуальную посуду, полотенца.

Ранее сообщалось, что более 3,7 миллиарда человек в мире в возрасте до 50 лет инфицированы вирусом простого герпеса I типа (HSV-1). А еще почти 500 миллионов человек имеют вирус герпеса II типа (HSV-2), что чаще влечет за собой генитальные проявления инфекции.

