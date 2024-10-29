Глав МСЭК не допустят к работе в новых врачебных комиссиях: в Минздраве ответили, кем заменят

Дела, уже принятые на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения.
Люди, которые возглавляют медико-социальные экспертные комиссии, не будут допущены к работе в новой системе врачебных комиссий.
Об этом "Общественному" сообщили в пресс-службе Минздрава.
Те врачи, которые сейчас работают в МСЭК, смогут отправиться на работу в больницы с 1 января, но при определенных условиях.
Основным критерием, по которому их будут отбирать, будет осуществление врачебной практики.
Решения, которые МСЭК примет до 31 декабря, будут действительны: будут пересматриваться только те дела, где ведется расследование, или в соответствии с последним решением СНБО.
Напомним, глава Минздрава ранее заявил, что не намерен подавать в отставку из-за скандалов с МСЭК, а также, что "его нет в вертикали МСЭК", он не назначает и не увольняет глав комиссий, а Минздрав является регулятором.
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