Глав МСЭК не допустят к работе в новых врачебных комиссиях: в Минздраве ответили, кем заменят

Дела, уже принятые на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения.

Люди, которые возглавляют медико-социальные экспертные комиссии, не будут допущены к работе в новой системе врачебных комиссий.

Об этом "Общественному" сообщили в пресс-службе Минздрава.

Те врачи, которые сейчас работают в МСЭК, смогут отправиться на работу в больницы с 1 января, но при определенных условиях.

Основным критерием, по которому их будут отбирать, будет осуществление врачебной практики.

Решения, которые МСЭК примет до 31 декабря, будут действительны: будут пересматриваться только те дела, где ведется расследование, или в соответствии с последним решением СНБО.

Напомним, глава Минздрава ранее заявил, что не намерен подавать в отставку из-за скандалов с МСЭК, а также, что "его нет в вертикали МСЭК", он не назначает и не увольняет глав комиссий, а Минздрав является регулятором.

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