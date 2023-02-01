Главное правило питания, которое следует соблюдать, если у вас низкий уровень сахара в крови

Если уровень сахара в крови опустился ниже определенного уровня, есть способ, который поможет его нормализовать.
Если вы когда-нибудь ощущали снижение уровня сахара в крови, то знаете, сколь важно постоянно контролировать его. Есть способы восстановить баланс с соблюдением определенных привычек в рационе и режиме питья.
Согласно данным федерального агентства Министерства здравоохранения США, в случае необходимости повышения уровня глюкозы, применяется правило питания №1. Оно называется "15-15".
Если уровень сахара у вас в крови опустился ниже 70 мг на децилитр (мг/дл), съешьте 15 г сахара; подождите 15 минут, после чего снова измерьте уровень сахара в крови.
Важность повышения низкого уровня сахара в крови
В большинстве случаев, когда люди испытывают низкий уровень сахара в крови, это происходит по одной из трех причин или все в целом.
- пропустили приём пищи;
- переели сладостей или углеводов;
- не получили достаточно белков
Во всех случаях уровень сахара в крови может упасть, что приведет к вялости и усталости.
Другие симптомы низкого уровня сахара в крови могут включать:
- головная боль,
- головокружение,
- чувство дрожания
Помимо этих симптомов низкий уровень сахара в крови или гипогликемия также может привести к более серьезным побочным эффектам.
Если это не лечить, у вас могут возникнуть размытость зрения, невнятная речь, онемение и сонливость, а также проблемы с концентрацией и спутанностью мышления. В худших случаях продолжение игнорирования низких уровней может привести к тому, что ваш мозг будет голодать из-за недостаточного количества глюкозы. Это может привести к суду и запятые.
Напомним, что переедание, лишний вес или систематический стресс могут повысить уровень глюкозы и привести к нежелательным симптомам, таким как усталость и ухудшение зрения.
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