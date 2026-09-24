Глаза могут показать, как быстро стареет организм: ученые провели исследование

Глаз / © pexels.com

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Ученые из Южной Кореи выяснили, что обычное сканирование сетчатки глаза может помочь оценить биологический возраст человека. Исследователи проанализировали почти 30 тысяч снимков и обнаружили связь между «возрастом» сетчатки, образом жизни и некоторыми заболеваниями.

Об этом пишет sciencealert.com.

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Речь идет о биологическом возрасте — показателе, отражающем не количество прожитых лет, а то, насколько быстро организм претерпевает возрастные изменения. Он может отличаться от паспортного возраста из-за генетики, образа жизни, окружающей среды и состояния здоровья.

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Исследователи из Сеульского национального университета усовершенствовали технологию, известную как retinal age gap (RAG), определяющую разницу между фактическим возрастом человека и возрастом, прогнозируемым по изображению его сетчатки.

Для обучения системы использовали 29530 сканов сетчатки от 7535 человек. В выборку вошли как здоровые глаза, так и снимки людей с заболеваниями сетчатки и зрительного нерва. Затем модель проверили еще на 14832 снимках от 7416 участников.

Система смогла определять хронологический возраст со средней погрешностью около 2,5–2,7 года. По словам ученых, это соответствует или превышает результаты предыдущих моделей, которые использовались для анализа «возраста» сетчатки.

Интересно, что больший показатель RAG оказался связан с некоторыми состояниями и особенностями жизни. В частности, у людей с диабетом он был в среднем на 2,52 года выше, у нынешних курильщиков — на 0,5 года, а у тех, кто раньше курил, — на 0,46 года.

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Также повышенный показатель обнаружили у людей с возрастной дегенерацией желтого пятна – примерно на 0,6 года – и катарактой, где разница составляла около 1,86 года.

В то же время, ученые отмечают, что результат с катарактой требует осторожной интерпретации. На показатели могли повлиять не только возрастные изменения, но и помутнение изображений из-за самого заболевания.

Исследователи считают, что анализ сетчатки в будущем может помогать врачам быстрее замечать некоторые проблемы со здоровьем. К примеру, при обычном обследовании глаз повышенный показатель RAG потенциально может стать поводом для дополнительной проверки общего состояния организма.

Однако пока делать выводы о здоровье конкретного человека по этому показателю рано. Авторы исследования отмечают, что технологию еще предстоит проверить во время длительных наблюдений и сравнить с другими методами определения биологического возраста.

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По словам ученых, сейчас RAG лучше подходит для изучения тенденций в больших группах людей, чем для оценки индивидуальных рисков.

Ранее врач назвала 11 продуктов, которые могут влиять на долголетие : томатную пасту, зеленый горошек, семена базилика, бамию, амлу, индийский огурец, черный кунжут, чеснок, тмин, выдержанный сыр и моринг. Основной акцент – на клетчатке, растительном белке, витаминах и антиоксидантах. В то же время медикиня отмечает, что ни один продукт сам по себе не гарантирует долголетие, а основу здорового рациона должны составлять разнообразные овощи, бобовые, семена и другие минимально обработанные продукты.

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