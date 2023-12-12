Глаза мужчины стали "звездообразными" после несчастного случая на работе: что произошло (фото)

После ужасного несчастного случая на работе у мужчины появились "глаза в форме звезды".

Об этом пишет ladbible.com.

42-летний электрик работал на работе в Калифорнии, когда во время своей смены его ударило ужасающим напряжением 14 000 вольт. Для мужчины рабочий день окончился с катарактой в форме звезды.

Его плечо случайно коснулось провода под напряжением, вследствие чего ток прошел через его тело – и он не распознал, когда он пересекал его зрительный нерв.

Глаза мужчины стали "звездообразными" / Фото: The New England Journal of Medicine

Лечил пациента доктор Бобби Корн, доцент кафедры клинической офтальмологии Университета Калифорнии. Он рассказал NBC: "Зрительный нерв подобен любому проводу, проводящему электричество. В этом случае чрезмерный ток и напряжение, проходящие через этот важный естественный провод, повлекли за собой повреждение самого зрительного нерва".

Через четыре недели после происшествия на объекте мужчина пожаловался, что по-прежнему испытывает проблемы со зрением.

По словам Корна, тщательное обследование показало, что у него "катаракта на обоих глазах необычной формы".

Катаракта возникает, когда хрусталик глаза мутнеет, вследствие чего зрение становится затуманенным, и это основная причина слепоты.

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Через четыре месяца после удара током пациенту сделали операцию по удалению катаракты в пользу новой линзы, что помогло его зрение немного улучшить.

Однако повреждение его зрительного нерва невозможно исправить, то есть его зрение все еще было ограничено. Корн сказал, что пациент все еще сообщал об этих проблемах спустя десять лет после инцидента.

Напомним, в мозгу и легких мужчины обнаружили 700 ленточных червей после употребления одного блюда. Он страдал судорогами и головной болью, но ждал месяц, прежде чем обратиться за медицинской помощью.

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