Глубоко несчастный человек: 8 признаков того, что мужчина борется с серьезным кризисом

Как узнать, что вашему близкому мужчине нужна помощь. / © pexels.com

Психологи назвали восемь моделей поведения, свидетельствующих о глубоком эмоциональном кризисе у мужчин. Эксперты говорят, что они могут сигнализировать, что человек борется с серьезными проблемами.

Детальнее об этом пишет польское издание Оnet.

Знаете ли вы мужчину, который шутит почти все, но никогда не говорит о себе? Или друга, который кажется контролирует свою жизнь, но никогда не находит минутки для отдыха? Таких историй больше, чем вы думаете. Современный мир требует от мужчин силы, успеха и эмоционального воздержания. Однако, как показывают исследования и психологические наблюдения, под этой маской часто скрывается глубокое несчастье.

Гнев

Иногда даже самая маленькая вещь может спровоцировать у мужчин бурные вспышки гнева — в пути, на работе или дома. По мнению психологов, многие мужчины превращают чувства, которые в обществе считаются «нечеловечными», такие как уныние или чувствительность — в гнев или гордость. Это способ сохранить видимость контроля и власти, даже если под поверхностью скрывается разочарование или беспомощность.

Бегство в бесконечную активность

Работа, обучение, проекты, встречи — некоторые мужчины не дают себе ни минуты передышки. Занятость становится щитом от противостояния собственным чувствам. Однако даже самый напряженный график не заполнит эмоциональную пустоту.

Юмор как защитная стена

Превращение каждого серьезного разговора в шутку — еще одна стратегия побега. Люди, шутящие о собственных проблемах или сложном опыте, часто избегают честных разговоров о своих эмоциях.

Злоупотребление алкоголем и другими веществами

Существует тонкая грань между употреблением алкоголя в компании и употреблением его во избежание проблем. Это притворное облегчение, которое со временем усугубляет кризис.

Отказ от близких отношений

Мужчины, борющиеся с эмоциональными проблемами, часто удаляются от своих близких. Они перестают делиться своим опытом, а разговоры становятся поверхностными. Вместо того чтобы искать поддержки, они замыкаются в себе, убеждены, что должны справляться самостоятельно.

Зависимость от мнения других

Неустанное стремление к успеху, сбор лайков в социальных сетях и одержимость достижениями — все это симптомы глубокой потребности в признании. Однако ни одно достижение не может заменить чувство собственного достоинства и внутреннего покоя.

Физические симптомы угнетенных эмоций

Хронические головные боли, бессонница, проблемы с пищеварением — тело часто посылает сигналы, которые разум отказывается признавать.

Цинизм и пессимизм

Цинизм и пессимизм становятся броней от разочарования. Человек, не ожидающий ничего хорошего от мира, не должен рисковать открываться другим. Однако такое отношение приводит к изоляции и углубляет чувство одиночества.

«Распознавание этих признаков должно привести не к осуждению, а к пониманию. Многие мужчины никогда не научились испытывать эмоции здоровым образом — им не дали разрешения или инструментов для этого. Если вы видите эти сигналы у кого-то из близких вам людей, проявите терпение и поддержку», — советуют психологи.

