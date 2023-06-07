Годами не могла нормально есть: во Львове прооперировали женщину с редкой болезнью

Пациентка обратилась к врачам в крайне тяжелом состоянии, когда окончательно потеряла трудоспособность.

Во Львове медики больницы Святого Пантелеймона диагностировали у пациентки редкую болезнь, которая превратила жизнь 47-летней женщины в ужас.

Об этом сообщили на Facebook-странице Первого медицинского объединения Львова.

Еще 23 года назад у жительницы Волынской области Тамары во время операции по удалению аппендикса хирург обнаружил изменения кишечника и направил пациентку на обследование. Однако она проигнорировала рекомендации врача, а впоследствии у нее начались проблемы – появилась боль, нарушение пищеварения, анемия, а живот увеличился в размерах. Дошло до того, что женщина могла есть только детское питание.

Из-за страха услышать какой-то страшный диагноз Тамара долго не обращалась за медицинской помощью и занималась самолечением. К специалистам больницы Святого Пантелеймона она попала уже в крайне тяжелом состоянии, когда окончательно потеряла трудоспособность.

После обследования медики ошеломили Тамару диагнозом — у нее болезнь Крона. Это специфическое воспалительное аутоиммунное заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором иммунная система человека распознает слизистую пищеварительного канала как чужеродную и атакует ее.

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Этот редкий недуг встречается у 30 человек на 100 000. К сожалению, вылечить болезнь Крона невозможно. Однако, придерживаясь назначений и рекомендаций, можно добиться длительной ремиссии и значительно улучшить качество жизни.

Из-за длительного отсутствия правильного лечения у Тамары развилась хроническая кишечная непроходимость. Образовались спайки и необратимое поражение отдельных участков кишечника.

Во время операции хирурги разделили все спайки и выполнили резекцию пораженных участков толстой и тонкой кишки. Уже через неделю Тамару выписали домой.

У пациентки впереди послеоперационная реабилитация. Однако Тамара уже чувствует себя лучше, она пообещала вовремя ходить на осмотры, принимать лекарства и выполнять все рекомендации по питанию. Женщина хочет поскорее вернуться к работе и нормальной жизни.

Напомним, ранее в больнице Святого Николая во Львове впервые в украинской медицинской практике ребенку провели операцию на мозге с пробуждением – пациента выводили из наркоза во время хирургического вмешательства и общались с ним, чтобы контролировать и не повредить важные участки мозга.

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