Годами носил в груди "бомбу", пока она не взорвалась: во Львове спасли мужчину с патологией сердца

Львовские врачи вместе со специалистами Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова провели сверхсложную кардиохирургическую операцию 62-летнему Владимиру Орищаку из Львовщины, который более 20 лет испытывал проблемы с высоким давлением.

Об этом сообщила пресс-служба Первого медицинского объединения Львова.

Проснулся утром и почувствовал, что ему плохо как никогда

"Справиться с ним (высоким давлением – ред.) мужу помогали жена, тонометр и таблетки. Два месяца назад господин Владимир проснулся утром и почувствовал, что ему плохо как никогда. Он вышел на свежий воздух, однако легче не стало. А обратно в дом мужчина уже едва дошел. Жена привычно схватила тонометр. Но давление Владимира оказалось не повышенным, а критически низким — 60 на 80. Так что женщина вызвала скорую", — рассказали врачи.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

Действия парамедиков и сверхсложная операция на сердце

Прибыв на вызов, врачи подключили пациента к кислороду еще по дороге в больницу, ведь его уровень насыщения кислородом резко упал, что указывало на то, что он испытывает тяжелый дыхательный дистресс. Уже в медучреждении после осмотра пациента ему диагностировали редкое и опасное для жизни состояние: острое расслоение аорты, распространившееся на ветви дуги аорты и нисходящую грудную аорту.

Это означает, что основная артерия Владимира получила значительные повреждения в результате длительного воздействия чрезмерного давления. Команда сделала все возможное для стабилизации его состояния, чтобы как можно быстрее провести хирургическое вмешательство.

Поэтому руководитель Центра сердца и сосудов больницы Святого Пантелеймона Роман Домашич рассказал, что, учитывая большую площадь расслоения, медики решили провести вмешательство совместно с коллегами из Института Амосова.

"Они единственные, кто выполняют такие сложные операции. Это уже 27 вмешательств по всей Украине и второе для Львова", — отметил Рома Домашич.

Кардиохирурги оперировали мужчину 9 часов. По словам медиков, основная сложность вмешательства заключалась в том, что после отключения главных сосудов специалисты должны были поочередно подсоединять каждый из них и проверять, есть ли кровоснабжение.

Несмотря на сложность и критическое состояние пациента операция прошла успешно. Мужчину удалось спасти. Через месяц операции на сердце Владимир уехал домой.

Важно отметить, что этот материал носит исключительно информационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем, следует обязательно обратиться к врачу.

Напомним, снижению давления в домашних условиях без лекарств может помочь избавление от продуктов с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров. Прежде всего, это ультраобработанная пища.

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