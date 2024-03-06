"Голодная" погоня за здоровьем: ученые рассказали о смертельных рисках жесткой диеты

Организму человека нужно голодать гораздо больше времени, чем считалось ранее, чтобы запустить все необходимые биологические процессы, которые должны оказать "оздоровительный" эффект. Поэтому голодание несет в себе риски, которые могут стоить человеку жизни.

О неожиданных результатах нового исследования пользы голодания рассказал журнал Nature Metabolism.

В исследовании приняли участие 12 здоровых людей – пять женщин и семь мужчин. В рамках эксперимента все участники голодали 7 суток и пили только воду. До и после эксперимента у каждого участника взяли кровь на анализ, чтобы оценить изменения в организме.

Ученые выяснили, что жизненно важным органам потребовалось более трех суток, чтобы адаптироваться к условиям голода и начать синтезировать белок таким образом, чтобы участники эксперимента почувствовали улучшение самочувствия. Но по словам британского эпидемиолога Клаудии Лангенберг, польза от голодания проявляется гораздо позже, чем ожидали ученые.

"Впервые мы смогли увидеть, что происходит на молекулярном уровне в организме во время голодания... Наши результаты свидетельствуют о пользе голодания для здоровья, но она была заметна только после трех дней полного ограничения калорий – это позже, чем мы считали ранее", – сказала она.

Ученые подчеркнули, что 3 дня без еды с целью "оздоровления" – это слишком большой срок. Такое голодание связано с серьезными рисками, которые не стоят возможного результата.

Например, есть риск обезвоживания, потому что примерно 20% необходимого количества воды организм человека получает с пищей. Поэтому во время голодания обязательно необходимо контролировать количество выпиваемой жидкости. Кроме того, по мнению ученых, голодание обязательно должно проходить под контролем врача.

Отмечается, что из 3 000 белков, уровень которых в крови участников измерялся во время эксперимента, около трети показали "глубокие системные изменения" после семи дней голодания. В частности, эти изменения говорят, что в состоянии голода в организме уменьшаются проявления ревматоидного артрита и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако как только человек начинает есть, эти положительные изменения исчезают.

"Это свидетельствует, что биологические изменения, вызванные голоданием, нужно поддерживать в течение определенного времени, чтобы получить долгосрочные положительные изменения состояния здоровья", – говорят ученые, подчеркивая, что в голодной погоне за здоровьем человек может потерять самое главное – свою жизнь.