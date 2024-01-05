Голова больше не будет болеть: врачи назвали лучшие продукты от мигрени

Конечно, медикаменты способны достаточно быстро снять головную боль, но существуют такие продукты, которые помогают надолго избавиться от недуга.

Головная боль возникает тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем. Причиной может быть что угодно: громкие разговоры, резкий свет, неприятные запахи, постоянное перенапряжение и т.д. Да, если выпить таблетку, она пройдет. А что, если мигрени постоянны? Врачи назвали список продуктов, которые способны помочь и устранить эту проблему. Рассказываем, что нужно есть, чтобы не болела голова.

Какие продукты спасают от головной боли

За счет содержания полезных веществ, витаминов и соединений эти продукты способны спасти от хронической головной боли надолго. Поэтому врачи рекомендуют их ввести в ежедневный рацион, они будут служить естественным лекарством.

Имбирь содержит противовоспалительные соединения и антиоксиданты. Поэтому он способен бороться с мигренью, а также с тошнотой и рвотой, сопровождающих головную боль.

содержит противовоспалительные соединения и антиоксиданты. Поэтому он способен бороться с мигренью, а также с тошнотой и рвотой, сопровождающих головную боль. Продукты, содержащие магний. Этот микроэлемент в нашем организме регулирует кровообращение, за счет этого продукты с его содержимым полезны при частых головных болях. Магний способен усиливать приток крови к мозгу, поэтому спазмы, вызывающие мигрень, исчезают. Магний содержится в орехах, зеленых овощах, темном шоколаде, бананах, морепродуктах, авокадо, бобовых, в ржаном хлебе и тофу.

Этот микроэлемент в нашем организме регулирует кровообращение, за счет этого продукты с его содержимым полезны при частых головных болях. Магний способен усиливать приток крови к мозгу, поэтому спазмы, вызывающие мигрень, исчезают. Магний содержится в орехах, зеленых овощах, темном шоколаде, бананах, морепродуктах, авокадо, бобовых, в ржаном хлебе и тофу. Продукты, богатые полиненасыщенными кислотами омега-3 и омега-6. Медики советуют есть продукты, богатые жирными кислотами. Было проведено исследование, в котором приняли участие более 180 человек, страдавших частой головной болью. Ученые разработали для них диету, которую они соблюдали в течение 16 недель. В питании испытуемых были продукты с большим содержанием полиненасыщенных жиров омега-3 и омега-6. Показатели головной боли в ходе эксперимента уменьшились в разы. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 содержатся в следующих продуктах: жирная морская рыба, шпинат, брокколи, цветная капуста, орехи, печень трески, оливковое масло и т.д.

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