Голова кругом: самые распространенные причины головокружения и как себе помочь

Распространенной жалобой является головокружение / © Фото из открытых источников

Реклама

Головокружение — это чувство вращения самого человека или окружающих его предметов, сопровождающееся нарушением ориентации в пространстве. Оно нередко также сопровождается вегетативными симптомами — тошнотой, рвотой, повышенной потливостью.

Как быстро себе помочь — пишет издание egeszsegkalauz.

Реклама

В большинстве случаев головокружение не несет в себе угрозы и возникает в результате потери связи между мозгом и внутренним ухом. Мозг теряет ориентацию и возникает чувство утраты равновесия.

Реклама

Головокружение может быть:

внезапным

сильным

частым.

Полезные советы

Если приступ головокружения застал вас врасплох, в первую очередь необходимо успокоиться и стараться избежать паники. Если головокружение не вызвано транспортным укачиванием, попробуйте сфокусировать взгляд на определенном предмете и не закрывать глаза

Сесть или лечь в безопасном месте в случае появления симптомов

Избегать резких движений и изменения положения тела.

Если голова крутится часто и дольше нескольких минут, это может говорить о проблемах в работе внутреннего уха. Если каждый раз, когда вы резко встаете или меняете положение тела, у вас всегда кружится голова — лучше проверить сердечно-сосудистую систему и навестить невролога.

Раньше мы писали о том, как успокоить нервную систему. Больше полезных советов читайте в новости.

Новости партнеров

Новости партнеров