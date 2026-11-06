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Голова кругом: самые распространенные причины головокружения и как себе помочь
Головокружение — распространенный симптом, с которым сталкиваются люди всех возрастов.
Головокружение — это чувство вращения самого человека или окружающих его предметов, сопровождающееся нарушением ориентации в пространстве. Оно нередко также сопровождается вегетативными симптомами — тошнотой, рвотой, повышенной потливостью.
Как быстро себе помочь — пишет издание egeszsegkalauz.
В большинстве случаев головокружение не несет в себе угрозы и возникает в результате потери связи между мозгом и внутренним ухом. Мозг теряет ориентацию и возникает чувство утраты равновесия.
Головокружение может быть:
внезапным
сильным
частым.
Полезные советы
Если приступ головокружения застал вас врасплох, в первую очередь необходимо успокоиться и стараться избежать паники. Если головокружение не вызвано транспортным укачиванием, попробуйте сфокусировать взгляд на определенном предмете и не закрывать глаза
Сесть или лечь в безопасном месте в случае появления симптомов
Избегать резких движений и изменения положения тела.
Если голова крутится часто и дольше нескольких минут, это может говорить о проблемах в работе внутреннего уха. Если каждый раз, когда вы резко встаете или меняете положение тела, у вас всегда кружится голова — лучше проверить сердечно-сосудистую систему и навестить невролога.
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