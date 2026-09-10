Голова кружится, когда вы встаете: о чем вас может предупреждать организм

Почему кружится голова после того, как встаешь: возможные причины / © www.credits

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Головокружение, потемнение в глазах или затуманенное зрение, слабость или ощущение, что вот-вот потеряете сознание, иногда возникают буквально через несколько секунд после того, как вы встаете с кровати или стула. Если это происходит регулярно именно после смены положения тела, одной из возможных причин может быть ортостатическая гипотензия — снижение артериального давления при вставании.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Разовое головокружение после резкого подъема не обязательно свидетельствует о проблемах со здоровьем. Такую реакцию могут вызвать недостаток жидкости, жара или резкий подъем после длительного пребывания в положении сидя или лежа. Однако на повторяющиеся эпизоды, особенно если к ним добавляются слабость, нарушение зрения или обморок, специалисты советуют обратить внимание.

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Почему при вставании может падать давление

Когда человек встает из положения лежа или сидя, под действием силы тяжести часть крови временно перемещается к ногам и в область живота. Из-за этого к сердцу возвращается меньше крови, что может привести к снижению артериального давления.

Здоровый организм, как правило, быстро приспосабливается к таким изменениям. Специальные рецепторы фиксируют колебания давления, после чего сердцебиение ускоряется, а кровеносные сосуды сужаются. Благодаря этому давление стабилизируется и сохраняется нормальное кровоснабжение мозга.

При ортостатической гипотензии этот механизм адаптации по определенным причинам работает недостаточно эффективно. После вставания давление падает сильнее, чем обычно, а приток крови к мозгу временно уменьшается. Именно тогда человек может почувствовать головокружение, неустойчивость или предобморочное состояние.

Не только головокружение: какие симптомы могут возникать

Наиболее характерным признаком является головокружение при вставании, однако симптомы этим не ограничиваются. Могут возникать затуманенное зрение или потемнение в глазах, слабость, усталость и спутанность сознания. В более тяжелых случаях человек может потерять сознание.

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Обычно такие симптомы носят кратковременный характер и часто проходят в течение нескольких минут. Важно обращать внимание на обстоятельства их появления. Если голова начинает кружиться именно после вставания с кровати или стула, а после возвращения в положение сидя или лежа состояние быстро улучшается, об этом стоит сообщить врачу во время обследования.

В то же время само по себе головокружение не означает, что у человека ортостатическая гипотензия. Подобный симптом может возникать из-за анемии, низкого уровня сахара в крови, нарушений сердечного ритма, заболеваний внутреннего уха, приема определенных препаратов и других состояний.

Обезвоживание может привести к падению давления

Одной из относительно простых причин головокружения при вставании может быть недостаток жидкости. Из-за обезвоживания уменьшается объем циркулирующей крови, поэтому организму может быть сложнее поддерживать стабильное артериальное давление после смены положения тела.

К потере жидкости могут привести рвота, сильная диарея, лихорадка, недостаточное потребление жидкости или интенсивное потоотделение во время физических нагрузок. Даже легкое обезвоживание может сопровождаться слабостью, усталостью и головокружением.

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Особенно это актуально в жаркую погоду, когда человек потеет больше. Если он употребляет недостаточно жидкости, а затем резко встает после длительного сидения, вероятность кратковременного головокружения может быть выше.

Однако не стоит автоматически объяснять регулярные симптомы исключительно нехваткой воды, особенно если они не исчезают при достаточном потреблении жидкости.

Причиной могут быть лекарства

Некоторые препараты могут повышать риск ортостатической гипотензии. Среди них — отдельные средства для снижения артериального давления и лечения сердечных заболеваний, в частности диуретики, альфа- и бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы АПФ и нитраты.

Кроме того, проблема может быть связана с некоторыми препаратами для лечения болезни Паркинсона, антидепрессантами, антипсихотическими средствами, миорелаксантами, препаратами для лечения эректильной дисфункции и некоторыми сильными обезболивающими.

Если головокружение при вставании появилось после начала приема нового препарата или изменения его дозировки, об этом следует сообщить врачу. Не следует самостоятельно прекращать лечение или изменять дозу.

Какие заболевания могут быть связаны с этой проблемой

Ортостатическая гипотензия иногда возникает на фоне сердечно-сосудистых проблем. После вставания организм должен быстро компенсировать изменение артериального давления, однако некоторые заболевания могут затруднять этот процесс. Среди возможных факторов — очень низкая частота сердечных сокращений, проблемы с сердечными клапанами, сердечная недостаточность или перенесенный инфаркт.

Диабет также может нарушать механизмы регуляции артериального давления. Со временем он способен повреждать нервы, участвующие в работе вегетативной нервной системы и контроле давления.

Подобные нарушения могут возникать и при некоторых неврологических заболеваниях, в числе которых болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви, полисистемная атрофия, некоторые заболевания вегетативной нервной системы и амилоидоз. В то же время само по себе головокружение при вставании не означает наличие одного из этих заболеваний — это лишь возможные причины, которые могут учитываться при обследовании.

Среди других возможных причин — гормональные нарушения, в частности проблемы со щитовидной железой, недостаточность надпочечников, болезнь Аддисона, а также низкий уровень сахара в крови.

Кто подвержен более высокому риску

Ортостатическая гипотензия чаще встречается у людей старше 65 лет. С возрастом механизмы, помогающие быстро регулировать артериальное давление, могут работать медленнее.

Для пожилых людей головокружение и обмороки представляют дополнительную опасность из-за риска падения. Падение, в свою очередь, может привести к перелому или другой травме.

Вероятность возникновения этой проблемы может повышаться и из-за длительного постельного режима. После нескольких недель постельного режима из-за болезни или травмы человек может чаще испытывать слабость и падение давления при вставании.

Как диагностируют ортостатическую гипотензию

Одним из важных этапов обследования является измерение артериального давления в различных положениях. Сначала его могут измерить, когда человек лежит или сидит, а затем повторить измерение после того, как он встанет.

Важным признаком обычно считается снижение систолического, то есть верхнего, давления не менее чем на 20 мм рт. ст. или диастолического, то есть нижнего, не менее чем на 10 мм рт. ст. в течение нескольких минут после вставания.

Однако одного лишь факта падения давления недостаточно — важно установить его причину. Для этого врач может пересмотреть принимаемые пациентом препараты, назначить анализы крови, в частности для выявления анемии или низкого уровня сахара, а при необходимости — дополнительные кардиологические или неврологические обследования.

Что делать, если после вставания кружится голова

При легких проявлениях может помочь постепенное изменение положения тела. После пробуждения не стоит сразу резко вставать: сначала можно сесть на край кровати, немного подождать и только потом подняться.

Если головокружение уже началось, не следует пытаться продолжать идти. Лучше сесть или снова лечь и подождать, пока состояние не улучшится. Это также снижает риск падения и получения травм.

Важно употреблять достаточное количество жидкости, особенно если симптомы усиливаются из-за обезвоживания. Алкоголь может усугублять проявления ортостатической гипотензии, поэтому от него рекомендуют отказаться или ограничить его употребление.

В то же время самостоятельно увеличивать количество соли в рационе не следует. Хотя в некоторых случаях врач может посоветовать употреблять больше соли, ее избыток может быть вредным, в частности при определенных сердечно-сосудистых заболеваниях.

Когда нужно обращаться за помощью

Если головокружение после вставания возникает редко и явно связано с жарой, недостаточным потреблением жидкости или длительным сидением, это не обязательно свидетельствует о заболевании. Однако регулярные эпизоды, которые влияют на повседневную жизнь, стоит обсудить с врачом.

Особого внимания требует обморок. Даже кратковременная потеря сознания может стать поводом для медицинского обследования, особенно если раньше такого не случалось.

Неотложная медицинская помощь требуется, если сильное головокружение сопровождается болью в груди, одышкой, учащенным или нерегулярным сердцебиением, слабостью или потерей чувствительности с одной стороны тела, нарушением речи, спутанностью сознания, потерей сознания, судорогами, внезапным изменением слуха или очень сильной головной болью.

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