Головная боль и сухость в горле: какие утренние симптомы могут сигнализировать о серьезном заболевании

Исследование мозга / © Getty Images

Деменция может годами развиваться незаметно, однако первые симптомы часто проявляются уже в первые минуты после сна.

Об этом пишет Daily Express.

Австралийские ученые обнаружили, что главной причиной ухудшения памяти и болезни Альцгеймера является «кислородное голодание» мозга во время сна.

Профессор и автор исследования Элизабет Колсон объяснила: если вы просто мало спите — это лишь легкая усталость для мозга. Но если из-за проблем с дыханием мозг не получает достаточно кислорода, это запускает необратимые процессы, характерные для деменции.

Исследователи планируют выяснить, как именно недостаток кислорода (гипоксия) влияет на развитие когнитивных нарушений. По словам профессора Колсона, около 50% пожилых людей страдают обструктивным апноэ сна — состояние, при котором дыхание во время сна периодически останавливается из-за перекрытия дыхательных путей.

В Великобритании с этой проблемой живут до 10 миллионов взрослых, однако диагноз имеют лишь 700 тысяч человек. При этом почти четыре миллиона человек испытывают тяжелые симптомы, в частности постоянную сонливость днем.

Самыми распространенными признаками являются частый храп, одышка и тихие паузы в дыхании, которые могут длиться от секунд до минут.

Однако, более очевидные признаки серьезного заболевания могут проявляться во время пробуждения, среди них:

вы просыпаетесь с очень болезненным или сухим горлом;

у вас частые утренние головные боли;

вы испытываете головокружение во время пробуждения.

Национальная служба здравоохранения Великобритании определяет апноэ сна как состояние, характеризующееся периодической остановкой и восстановлением дыхания во время сна. Хотя эпизоды апноэ сна вряд ли нанесут серьезный вред, пренебрежение лечением этого состояния может привести к более серьезным осложнениям.

Профессор Колсон отметила, что апноэ не всегда является признаком деменции. Она отметила, что состояние некоторых пациентов улучшалось, а память восстанавливалась, когда они начинали лечить расстройства сна.

Кроме проблем с мозгом, апноэ вредит сердцу и сосудам. Из-за постоянных остановок дыхания уровень кислорода в крови резко падает, что вызывает скачки давления. Это существенно повышает риск инсульта и сердечных болезней.

Ранее эксперты предупредили, что изменения личности и тревожность могут быть симптомами специфических видов деменции.

По словам специалистов, на ранних стадиях симптомы деменции могут быть едва заметными, а в некоторых случаях их можно спутать с другим заболеванием.

