Головная боль: пять малоизвестных фактов

Хотя такая проблема, как головная боль наиболее распространена во всем мире, существует пять фактов, которые многим людям могут показаться неожиданными. Читайте о них в материале ТСН.ua.

На Ukrhealth решили собрать выводы врачей о головных болях, которые мало кому известны.

Головные боли могут иметь много разновидностей

Голова может болеть от гриппа, простуды, синусита или других заболеваний. Но существует три основных вида головных болей: мигрень, дальняя и "гистаминовая" боль. Самым распространенным из них считается именно давящая боль, возникающая у большей части людей. Мигрень отличается сильными пульсирующими болями, которые чаще всего возникают только с одной стороны головы. "Гистаминовая" головная боль также возникает с одной стороны головы и лица, но носит острый характер.

Головные боли могут не иметь причины

Здесь речь идет именно о "гистаминовой" боли. Он может внезапно появиться, затем не проявляться в течение длительного периода времени, а после продолжительной паузы снова напомнить о себе. При этом каких-либо видимых причин этой головной боли нет.

Головные боли могут вызываться грозой

Американскими учеными было обнаружено, что естественные электромагнитные волны могут способствовать появлению спор грибка и производить большее количество озона, провоцирующего мигрень.

Головные боли часто связаны с другими болезнями

По словам ученых, те люди, которые часто страдают головными болями, имеют большие шансы пережить инсульт или стать жертвой сердечно-сосудистых заболеваний. Это особенно касается курящих людей, а также женщин, использующих оральные контрацептивы.

Головную боль можно вылечить внушением

После проведения эксперимента ученые получили выводы, что 40% людей, страдавших головной болью, испытывали значительное облегчение после приема таблетки, даже если она не содержала лекарственных веществ, а состояла только из глюкозы.