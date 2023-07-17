Головные боли и усталость могут сигнализировать о хронической болезни, от которой страдают 17 миллионов человек

Эти распространенные симптомы могут являться признаком хронической усталости. И хотя мы часто чувствуем головную боль или сильную усталость в повседневной жизни, следует прислушиваться к своему телу.

Как рассказывают в Express, миалгический энцефаломиелит (или синдром хронической усталости) — это хроническое неврологическое заболевание, поражающее многие системы организма. В основном оно "нацеливается" на иммунную и нервную системы, а потому может вызвать ряд симптомов: от проблем с памятью до боли в мышцах.

По данным организации "Action for ME", около 17 миллионов человек во всем мире страдают синдромом хронической усталости. Однако у многих симптомы могут отличаться.

Как объясняют в благотворительной организации, люди с миалгическим энцефаломиелитом часто испытывают изнурительную боль, усталость и некоторые другие симптомы, связанные с неспособностью тела и мозга восстанавливаться даже после небольших потерь энергии, недомогание после легких физических упражнений. У некоторых людей заболевание быстро прогрессирует, но и улучшение приходит мгновенно после правильного лечения. У других синдром может продолжаться на протяжении многих лет и требует длительного лечения. Бывает и такое, что люди больше не возвращаются в состояние, которое было у них раньше, но могут продолжать жить счастливой жизнью.

Другими распространенными симптомами синдрома хронической усталости являются:

постоянное чувство очень сильной усталости — возможно даже трудно выполнять повседневные дела;

после отдыха или сна ощущается усталость;

после физических нагрузок требуется длительное восстановление;

проблемы со сном — например, частое пробуждение ночью;

проблемы с концентрацией, мышлением, памятью;

боли в мышцах и суставах;

частые головные боли;

боли в горле;

тошнота и чувство головокружения;

нерегулярное и быстрое сердцебиение;

гриппоподобные симптомы.

В организации указывают, что степень тяжести симптомов может изменяться в разные дни и даже в течение суток.

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