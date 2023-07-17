Головные боли и усталость могут сигнализировать о хронической болезни, от которой страдают 17 миллионов человек

Эти распространенные симптомы могут являться признаком хронической усталости. И хотя мы часто чувствуем головную боль или сильную усталость в повседневной жизни, следует прислушиваться к своему телу.
Как рассказывают в Express, миалгический энцефаломиелит (или синдром хронической усталости) — это хроническое неврологическое заболевание, поражающее многие системы организма. В основном оно "нацеливается" на иммунную и нервную системы, а потому может вызвать ряд симптомов: от проблем с памятью до боли в мышцах.
По данным организации "Action for ME", около 17 миллионов человек во всем мире страдают синдромом хронической усталости. Однако у многих симптомы могут отличаться.
Как объясняют в благотворительной организации, люди с миалгическим энцефаломиелитом часто испытывают изнурительную боль, усталость и некоторые другие симптомы, связанные с неспособностью тела и мозга восстанавливаться даже после небольших потерь энергии, недомогание после легких физических упражнений. У некоторых людей заболевание быстро прогрессирует, но и улучшение приходит мгновенно после правильного лечения. У других синдром может продолжаться на протяжении многих лет и требует длительного лечения. Бывает и такое, что люди больше не возвращаются в состояние, которое было у них раньше, но могут продолжать жить счастливой жизнью.
Другими распространенными симптомами синдрома хронической усталости являются:
- постоянное чувство очень сильной усталости — возможно даже трудно выполнять повседневные дела;
- после отдыха или сна ощущается усталость;
- после физических нагрузок требуется длительное восстановление;
- проблемы со сном — например, частое пробуждение ночью;
- проблемы с концентрацией, мышлением, памятью;
- боли в мышцах и суставах;
- частые головные боли;
- боли в горле;
- тошнота и чувство головокружения;
- нерегулярное и быстрое сердцебиение;
- гриппоподобные симптомы.
В организации указывают, что степень тяжести симптомов может изменяться в разные дни и даже в течение суток.
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