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Головокружение может быть тревожным сигналом организма: какие болезни оно может скрывать
Головокружение может возникать из-за нарушений в работе уха, нервной системы или из-за проблем с сердцем.
Головокружением называют состояние, когда человек испытывает неустойчивость, потерю равновесия, кружение вокруг или общую слабость, что иногда сопровождается тошнотой. Такой симптом может появляться и у вполне здоровых людей, но если он повторяется часто или длится долго — это может свидетельствовать о серьезной болезни.
Об этом говорится в материалах Cleveland Clinic и Mayo Clinic.
Что скрывается за головокружением?
Частые причины:
Заболевания внутреннего уха: лабиринтит, вестибулярный неврит, инфекции.
Анемия: пониженный уровень эритроцитов.
Акустическая неврома: опухоль, нарушающая равновесие.
Сердечно-сосудистые болезни: гипотония, аритмии.
Сотрясение мозга: один из классических симптомов — головокружение.
Неврологические болезни: мигрень, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.
Головокружение может быть вызвано и другими факторами:
Стресс: Тревога или страх могут вызвать ощущение головокружения из-за гормональных изменений в организме.
Отравление угарным газом: Вдыхание угарного газа вызывает головную боль и головокружение, которые могут привести к серьезным последствиям.
Обезвоживание: Симптомы, такие как жажда, общее недомогание и головокружение, могут свидетельствовать о сильном обезвоживании организма.
Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия): Внезапное головокружение, потливость и дрожь могут быть признаками гипогликемии.
Лекарства: Некоторые препараты, например, от повышенного давления, могут вызывать головокружение как побочный эффект.
Морская болезнь: Нарушение равновесия при морской болезни часто сопровождается ощущением головокружения.
Стойкое постуральное перцептивное головокружение: Этот тип головокружения возникает из-за действий или ситуации вокруг (например, в толпе).
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ): Кратковременные эпизоды головокружения, которые часто появляются при движениях головы.
Необходимо обратиться к врачу, если головокружение повторяется без четкой причины. Если головокружение сопровождается сильной болью, затрудненным дыханием, потерей чувствительности или подвижности, судорогами, двоением в глазах или рвотой — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Напомним, ученые рассказали о простом способе снизить риск деменции.