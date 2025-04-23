Головокружение может быть тревожным сигналом организма: какие болезни оно может скрывать

Головокружение / © Pexels

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Головокружением называют состояние, когда человек испытывает неустойчивость, потерю равновесия, кружение вокруг или общую слабость, что иногда сопровождается тошнотой. Такой симптом может появляться и у вполне здоровых людей, но если он повторяется часто или длится долго — это может свидетельствовать о серьезной болезни.

Об этом говорится в материалах Cleveland Clinic и Mayo Clinic.

Что скрывается за головокружением?

Частые причины:

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Заболевания внутреннего уха: лабиринтит, вестибулярный неврит, инфекции.

Анемия: пониженный уровень эритроцитов.

Акустическая неврома: опухоль, нарушающая равновесие.

Сердечно-сосудистые болезни: гипотония, аритмии.

Сотрясение мозга: один из классических симптомов — головокружение.

Неврологические болезни: мигрень, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.

Головокружение может быть вызвано и другими факторами:

Стресс: Тревога или страх могут вызвать ощущение головокружения из-за гормональных изменений в организме.

Отравление угарным газом: Вдыхание угарного газа вызывает головную боль и головокружение, которые могут привести к серьезным последствиям.

Обезвоживание: Симптомы, такие как жажда, общее недомогание и головокружение, могут свидетельствовать о сильном обезвоживании организма.

Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия): Внезапное головокружение, потливость и дрожь могут быть признаками гипогликемии.

Лекарства : Некоторые препараты, например, от повышенного давления, могут вызывать головокружение как побочный эффект.

Морская болезнь: Нарушение равновесия при морской болезни часто сопровождается ощущением головокружения.

Стойкое постуральное перцептивное головокружение: Этот тип головокружения возникает из-за действий или ситуации вокруг (например, в толпе).

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ): Кратковременные эпизоды головокружения, которые часто появляются при движениях головы.

Необходимо обратиться к врачу, если головокружение повторяется без четкой причины. Если головокружение сопровождается сильной болью, затрудненным дыханием, потерей чувствительности или подвижности, судорогами, двоением в глазах или рвотой — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, ученые рассказали о простом способе снизить риск деменции.