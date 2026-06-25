Горький привкус похудения: ученые предупредили о странном побочном эффекте "Оземпика"

Врачи обнаружили новый побочный эффект «Оземпика» / © Associated Press

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Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме после анализа данных из 170 медицинских центров мира обнаружили, что пациенты с диабетом 2 типа, принимающие препараты GLP-1, в частности Оземпик , имеют повышенный риск развития расстройств вкуса и обоняния. Ученые пришли к такому выводу, сравнив медицинские карты 439 тысяч человек, принимавших это лекарство, с группой людей аналогичного возраста, которые использовали другие медикаменты.

Об этом пишет Gizmodo.

Риск сенсорных расстройств

Несмотря на то, что лекарства типа GLP-1 (активное вещество которых — семаглутид) значительно улучшили лечение диабета и ожирения, ни один медикамент не является абсолютно безопасным. Согласно опубликованным результатам, общая распространенность новых нарушений крайне низкая, однако пациенты, принимавшие GLP-1, имели на 48% более высокую вероятность их развития. В частности, проблемы со вкусом или запахом (такие как потеря или искажение ощущений) диагностировали у 0,37% пользователей GLP-1 по сравнению с 0,22% тех, кто не принимал препарат.

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"Это исследование указывает на то, что агонисты рецепторов GLP-1 могут быть связаны с более высоким риском нарушений обоняния и вкуса", — рассказал соавтор исследования Нир Зонтаг.

Необходимость дальнейших исследований

Поскольку это исследование исключительно обсервационное, оно не может окончательно доказать прямую причинно-следственную связь между приемом лекарства и потерей обоняния. Некоторые предыдущие работы наоборот указывали на то, что использование GLP-1 людьми с ожирением может улучшать эти ощущения. Однако специалисты призывают врачей и пациентов быть внимательными, ведь раннее выявление проблемы позволяет успешно применить специальные тренировки для восстановления сенсорных функций.

"Хотя абсолютный риск низкий, клиницисты и пациенты должны знать об этих потенциальных сенсорных изменениях, поскольку они могут повлиять на пищевые предпочтения, питание и качество жизни", — подчеркнул Зонтаг.

Напомним, препараты "Оземпик", "Вегови" и "Мунджаро" уже давно перестали быть только средствами контроля веса и уровня сахара в крови. Сегодня ученые все чаще говорят о другом, гораздо более сложном эффекте этого лекарства для мозга .

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