Гормон пролактин у женщин: норма, симптомы повышения и что делать

Повышенный пролактин у женщин: причины и что делать

Более всего он известен благодаря влиянию на лактацию после родов, однако также участвует в регуляции менструального цикла, фертильности и обмена веществ.

Когда уровень гормона выходит за пределы нормы, женщина может заметить изменения цикла, проблемы с зачатием или выделение из молочных желез. В то же время не каждое отклонение опасно — иногда пролактин временно повышается из-за стресса, недосыпания или физической нагрузки.

Что такое пролактин и за что отвечает

Пролактин — это гормон передней доли гипофиза. Его основная функция — стимуляция выработки грудного молока после рождения ребенка. Однако действие гормона значительно шире.

Пролактин влияет на:

менструальный цикл;

овуляцию;

репродуктивную функцию;

работу молочных желез;

водно-солевой баланс;

эмоциональное состояние и сон.

Во время беременности и грудного вскармливания уровень пролактина растет. В других случаях слишком высокие показатели могут свидетельствовать о гормональном сбое.

Норма пролактина у женщин

Уровень гормона зависит от возраста, фазы менструального цикла, беременности и даже времени суток. Чаще показатели измеряют в нг/мл или мМЕ/л.

Ориентировочная пролактин норма у женщин:

небеременные женщины — примерно 4–25 нг/мл;

в фолликулярной фазе цикла — 4,5-33 нг/мл;

в овуляторной фазе — 6,3–49 нг/мл;

в лютеиновой фазе — 4,9–40 нг/мл;

во время беременности уровень может значительно повышаться и считается физиологической нормой.

В разных лабораториях референтные значения могут несколько отличаться, поэтому результаты анализа всегда следует оценивать вместе с врачом.

Симптомы повышенного пролактина

Повышенный пролактин у женщин симптомы может вызвать как броские, так и почти незаметные. Часто проблему обнаруживают случайно во время обследования из-за нарушения цикла или затруднения с зачатием.

Самые распространенные симптомы:

нерегулярные менструации;

отсутствие овуляции;

трудности с зачатием;

выделение молока или прозрачной жидкости из груди вне беременности и лактации;

болезненность или набухание молочных желез;

снижение либидо;

сухость слизистых;

увеличение массы тела;

усталость и сонливость;

головные боли.

В некоторых случаях высокий пролактин может быть связан с доброкачественной опухолью гипофиза — пролактиномой. Тогда возможны также нарушения зрения или сильные головные боли.

В то же время не стоит паниковать из-за одного повышенного результата анализа. На уровень гормона влияют стресс, недосыпание, интенсивная тренировка и даже половой контакт накануне обследования.

Гормон пролактин повышен: причины

Причины повышения пролактина бывают физиологическими и патологическими.

К физиологическим причинам относятся:

беременность;

грудное вскармливание;

стресс;

недосыпание;

интенсивные физические нагрузки;

стимуляция сосков.

Также уровень гормона может повышать некоторые лекарства:

антидепрессанты;

нейролептики;

препараты от тошноты;

отдельные гормональные средства.

Среди патологических причин:

пролактинома;

заболевание щитовидной железы;

синдром поликистозных яичников;

болезни почек или печени;

травмы или заболевание гипофиза.

Самостоятельно установить причину невозможно. Для этого врач может назначить повторный анализ, гипофиз МРТ или дополнительные гормональные исследования.

Симптомы пониженного пролактина

Низкий уровень пролактина встречается реже, но тоже может влиять на здоровье женщины.

Возможные симптомы:

отсутствие или недостаточное количество грудного молока после родов;

нарушение цикла;

проблемы с овуляцией;

хроническая усталость;

снижение либидо.

Иногда пониженный пролактин связан с нарушением работы гипофиза или последствиями черепно-мозговых травм. Но оценивать результаты анализа нужно только в комплексе с другими показателями.

Пролактин: анализ когда сдавать

Чтобы результат был максимально точен, важно правильно подготовиться к обследованию.

Пролактин анализ когда сдавать:

чаще всего — на 3-5 день менструального цикла;

утром, через 2–3 часа после пробуждения;

натощак или после легкой пищи — в зависимости от рекомендаций лаборатории.

За сутки до анализа желательно избегать:

сильного стресса;

физических нагрузок;

алкоголя;

половых контактов;

перегрев в сауне или горячей ванне.

Перед сдачей крови следует спокойно посидеть 10–15 минут, ведь даже волнение может повлиять на результат.

Если показатель был повышен, врач может рекомендовать повторный анализ, поскольку уровень пролактина способен временно колебаться.

Что делать при повышенном пролактине

Тактика лечения зависит от причины возбуждения. Иногда достаточно нормализовать сон, снизить уровень стресса или скорректировать прием препаратов.

В некоторых случаях врач назначает медикаментозное лечение для понижения уровня гормона. Если причина связана с другими эндокринными заболеваниями, то лечат основную проблему.

Важно помнить: диагноз и схему лечения устанавливает врач после обследования. Самолечение гормональными препаратами может оказаться опасным.

FAQ

Можно ли забеременеть из-за повышенного пролактина?

Да, но высокий уровень пролактина может нарушать овуляцию и затруднять зачатие. После коррекции гормонального фона репродуктивная функция часто восстанавливается.

Всегда ли повышенный пролактин означает опухоль?

Нет. Очень часто причиной становятся стресс, недосыпание, прием лекарства или временные гормональные изменения. Именно поэтому для точной диагностики требуется консультация эндокринолога или гинеколога.

