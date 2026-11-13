Горячий душ после 65 лет может навредить: врачи советуют изменить привычки

Кожа после 65 лет требует особого ухода и один душ может только навредить ей

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С возрастом кожа хуже удерживает влагу, становится более тонкой и уязвимой. Поэтому частое мытье горячей водой и агрессивными средствами может усиливать сухость, зуд и покраснение. Поэтому после 65 лет следует пересмотреть привычки купания, учитывая состояние кожи и образ жизни.

Об этом пишет Egészségkalauz.

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Сколько раз в неделю достаточно принимать душ

Здоровым пожилым людям, которые самостоятельно ухаживают за собой, часто достаточно двух-трех полноценных душ в неделю. Однако это не универсальное правило: частота зависит от физической активности, потоотделения, состояния кожи и потребностей в гигиене.

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Тем, кто занимается спортом, много двигается, работает физически или находится в жарком помещении, может потребоваться чаще мытья. Так же нельзя откладывать очищение кожи после контакта с мочой, калом или другими загрязнениями.

Какие участки тела нужно мыть каждый день

Даже если человек не принимает полный душ каждый день, личная гигиена должна оставаться регулярной. В первую очередь нужно каждый день мыть подмышки, интимные участки, зону вокруг анального отверстия, лицо и руки. Стопы также следует регулярно очищать и осматривать, особенно при наличии диабета или проблем с кожей.

Важно следить за чистотой и сухостью кожных складок – под грудью, на животе и в паху. Там может накапливаться влага, способствующая раздражению и грибковым инфекциям.

Как правильно мыться, чтобы не пересушивать кожу

Душ должен занять примерно 5–10 минут. Лучше использовать теплую, а не горячую воду: высокая температура и длительное мытье смывают естественный защитный жировой слой кожи.

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Для очищения следует выбирать мягкие средства без ароматизаторов. Не обязательно каждый раз намыливать все тело: гель или мыло, прежде всего, нужны для участков, где накапливаются пот и загрязнения. Грубые мочалки и интенсивное трение также лучше исключить.

После душа кожу не следует растирать полотенцем. Достаточно осторожно промокнуть ее, а в течение нескольких минут нанести увлажняющий крем пока она еще немного влажная. Полезными могут быть средства с глицерином, церамидами или вазелином.

Безопасность в ванной и когда нужен врач

Пожилым людям с нарушениями равновесия или трудностями во время ходьбы следует позаботиться о безопасности: использовать нескользящее покрытие, стойкие перила и специальный стул для душа. Это помогает снизить риск падения на мокром полу.

Если кожа постоянно чешется, сильно шелушится, трескается, кровоточит или воспаляется, нужно обратиться к врачу. Такие симптомы не всегда объясняются возрастом: их могут вызывать экзема, инфекции, лекарства или другие заболевания.

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Душ и уход за кожей: что еще следует знать

Даже обычная последовательность мытья под душем может оказывать влияние на состояние кожи. К примеру, остатки шампуня и кондиционера способны накапливаться на теле и раздражать его. Поэтому после мытья волосы лучше тщательно смыть косметические средства, а уже потом очищать кожу.

Не менее важны температура воды и время купания . Длительный горячий душ может лишать кожу природных липидов, из-за чего появляются стянутость, сухость и зуд. Даже если человек привык мыться утром или вечером, более короткий душ с теплой водой может быть более комфортным для чувствительной кожи.

Проблемы иногда возникают даже из-за слишком тщательной гигиены рук. Частое мытье, горячая вода и агрессивное мыло могут повредить защитный барьер кожи, провоцируя сухость и зуд ладоней . Если неприятные ощущения не проходят, причина может быть не только в уходе, но и в состоянии здоровья.

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