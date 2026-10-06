Горячую воду из-под крана не следует использовать для приготовления пищи: эксперты объяснили почему

Горячая вода / © Pixabay

Реклама

Горячая вода из-под крана может содержать больше свинца и других веществ, попадающих в нее из труб, кранов и сантехнических соединений. Поэтому для приготовления пищи, чая и детских смесей специалисты советуют использовать только холодную воду, которую при необходимости можно нагреть отдельно.

Об этом пишет martha stewart.

Реклама

В чем проблема

Эксперт по питанию Трейси Бригман объясняет, что теплая или горячая водопроводная вода во время прохождения трубами может вымывать больше минералов и других веществ. Особое внимание следует уделять домам со старой сантехникой, где могут использоваться материалы, содержащие свинец.

Реклама

По словам специалиста по токсикологии Татьяны Чирс, горячая вода быстрее растворяет свинец, поэтому его концентрация в воде может быть выше. Опасность заключается и в том, что кипячение не устраняет свинец и другие химические загрязнители — оно помогает уничтожить многие микроорганизмы. Более того, во время длительного кипячения часть воды испаряется, из-за чего концентрация некоторых загрязнителей может увеличиваться.

Особенно чувствительны к воздействию свинца дети, младенцы и беременные женщины. Длительное влияние этого вещества может отрицательно сказываться на развитии нервной системы, когнитивных функциях и других аспектах здоровья.

Чтобы снизить возможный риск, эксперты советуют перед набором воды для приготовления пищи пропустить холодную воду в течение 15–30 секунд. Если водой не пользовались несколько дней, например, после отпуска, ее рекомендуют сливать в течение 2–3 минут. Дополнительно можно использовать фильтры, сертифицированные для уменьшения содержания свинца в воде.

Вывод прост: если нужно побыстрее вскипятить воду для супа, макарон, риса или чая, лучше набрать холодную воду и уже потом нагреть ее, а не использовать горячую непосредственно из-под крана.

Реклама

Напомним, яйца могут являться частью ежедневного рациона, но важный способ их приготовления. Диетология Грейс Дероча советует варить яйца, готовить пашот или запекать их — так можно обойтись без лишнего жира; для омлета или скрембла лучше использовать небольшое количество оливкового масла. Для тех, кто регулярно ест яйца и хочет уменьшить количество насыщенных жиров, специалист предлагает сочетание двух белков и одного желтка. Сбалансировать завтрак помогут овощи и бобовые, которые добавят клетчатку, витамины и минералы.

Новости партнеров